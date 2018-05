4Sterne Alpsee Wellness Camping News aus dem südlichen Oberallgäu - Gastspiel: Hildegard von Bingen in Immenstadt im Hofgarten

6 Nächte Urlaub

6 Übernachtungen für 2 Erwachsene, inkl. Stellplatz, inkl. täglichem Sauna-Eintritt für 2 Erwachsene

zzgl. Strom/Einheit und Kurtaxe

Wohlfühlstellplätz 013 - 025 Aufschlag 5,50€/Nacht

Wellnesspauschale ab EURO 164,50

Kann eine Frau Gott näher sein als jeder Mann? Kann sie Visionen empfangen, wie sie keinem Mann je zuteil geworden sind? Unmöglich. Nicht nur in der patriarchalischen Welt des Mittelalters. Und doch schien es so gewesen zu sein. Zum Ende des 11. Jahrhunderts wird in Bermersheim am Rhein ein schwächliches Mädchen mit Namen Hildegard geboren. Als zehntes Kind adeliger Herkunft war ihr ein gottgeweihtes Leben vorbestimmt. Niemand aber konnte ahnen, dass aus dem kränklichen Mädchen eine der bedeutendsten Frauen der Weltgeschichte werden sollte. „Gottes kleine Posaune“, wie sie sich selbst nannte, blies den Großen und Größten ihrer Zeit kräftig den Marsch. Und mit ihrem unglaublichen Willen versetzte sie zwar keine Berge, aber sehr wohl Klöster. Trotz immer wiederkehrender schwerer Erkrankungen, die sie als Prüfungen betrachtete, war sie von nahezu unerschöpflicher Energie und Aufmerksamkeit für alles, was sich im Leben zeigte. Als Nonne, Äbtissin und Autorin von bedeutenden theologischen Werken, als Naturwissenschaftlerin, Ärztin und Komponistin wurde sie zu einer der größten geistlichen Autoritäten des mittelalterlichen Europa.Überall in Deutschland wird an diesem Tag gewandert. So auch im bayrisch schwäbischen Oberallgäuer Gebiet.Die Tour der Wanderführerin Gabi Hajek hat das Motto "Feierabend, Cool-Down und Chili-Out". Die Teilnahme ist kostenlos.Das komplette Wanderprogramm kann auf der Seite des Vereins wandernunderleben-allgaeu.de gefunden werden."Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4SterneCampingplatz am größten Natursee des Allgäu bietet ausreichend Auslauf und traumhaft schöne „ent“spannende Erholungstage mit ausreichend Bewegungsfreiheit.Besondere Genussfreuden: „Nach einem langen Ausflugstag "Den Stoffwechsel aktivieren - Entspannen und Loslassen" bei einer der Saunen in der gemütlichen Wellness-Anlage, direkt auf dem Campingplatz“. Ganz besonders im Ruhebereich mit einem atemberaubendem Panoramablick. Hier kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst.****Alpsee Wellness CampingHomepage https://alpsee-camping.de per eMail: mail@alpsee-camping.deFacebook https://www.facebook.com/alpseecamping Twitter https://twitter.com/campingalpsee Pinterest Impressionen https://de.pinterest.com/alpsee_camping/ Instagram https://www.instagram.com/alpsee_camping/ Die Fotos wurden teilweise von pixabay.com zur Verfügung gestellt.