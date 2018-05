4Sterne Alpsee Wellness Camping News aus dem südlichen Allgäu - Kinder im Allgäu "Der Eichhörnchenwald"

Ein Traum für Groß und Klein: Der Eichhörnchenwald in Fischen, nah zum Campingplatz am Alpsee bei Immenstadt-Bühl. Hier können zahllose handzahme Eichhörnchen in freier Natur erlebt werden.Die Eichhörnchen sind recht scheue Gesellen und nähern sich nur langsam. Aus diesem Grunde ist es wichtig, ganz besonders leise zu sein.Mitgebrachte Haselnüsse oder Walnüsse werden am besten in die flache Hand gelegt, diese wird dann sehr vorsichtig ausgestreckt. Die zutraulichen Eichhörnchen nehmen sich die Nüsse direkt aus der Hand. Es kitzelt ein wenig, sehr angenehm.Kaufladen und Kinderküche sind Lieblingsplätze für Kleinkinder – da darf es an Utensilien wie Gemüse, Nudeln, Käse und Co. Nicht fehlen. Kulturwissenschaftlerin Regina Gropper zeigt, wie man stanzt und schneidet aus Filz, Stoffen und Karton.Ab 3 Jahren, maximal 10 Kinder mit Elternteil. Weitere Termine für Gruppen frei buchbar ab 1. Juli. Eintritt 4 Euro für Elternteil.Allgäu-Museum, Großer Kornhausplatz 1, 87439 Kempten (Allgäu)Tel. Museum: +49 (0) 831 / 540 21 20hefraeulein@gmail.com"Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4SterneCampingplatz am größten Natursee des Allgäu bietet ausreichend Auslauf und traumhaft schöne „ent“spannende Erholungstage mit ausreichend Bewegungsfreiheit.Camping am romantisch schönen Alpsee im Allgäu bietet allen Freiheit suchenden Naturliebhaber das Ambiente sich ausleben zu können. Natur, geheime Wanderpfade, Käsereien entdecken, Klettern, Segeln und einiges mehr. Ganz ohne lästigen Termindruck. Rauss aus der Hektik der täglichen Arbeitswelt.Die Devise bei diesem 4-Sterne Campingplatz am Alpsee lautet: „Ausgleich und Loslassen mit modernem Komfort zu verbinden."Zu finden auf der Homepage www.alpsee-camping.de per eMail: mail@alpsee-camping.deFacebook https://www.facebook.com/alpseecamping Twitter https://twitter.com/campingalpsee Pinterest Impressionen https://de.pinterest.com/alpsee_camping Instagram https://www.instagram.com/alpsee_camping/ Foto sind teilweise von pixabay.com