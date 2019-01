4Sterne Alpsee Wellness Camping News aus dem südlichen Allgäu - Bewegung ist Leben - Vom Kleinkind bis zum Alter

14.01.19

Welche Bedeutung kann Bewegung und Bergsport für Kinder und für Erwachsenen im allgemeinen haben?In der Oberallgäuer Bergwelt und am größten Natursee machen Kinder Natur-Erfahrungen. Sie lernen mit allen Sinnen. Das Naturerlebnis fördert ganzheitlich die Wahrnehmung, die Bewegung und die kognitive Entwicklung. Ein natürlicher Prozess zur Gesundheitsförderung. Ohne Bewegung drohen Verhaltensstörungen und Krankheiten.Bei den Campingplatzgästen am Alpsee ist es immer wieder eine Freude zu beobachten, wie schnell und leicht die Kinder sich in die Natur einfügen können. Sogleich geht es ans erkunden, sich erproben, etwas auszuprobieren, sich selbst und gemeinsam mit den Eltern neu zu erleben.Sobald die Eltern ein wenig vom Weg abgehen, wird es interessant für Groß und Klein. Hier und da findet sich ein Baustamm zum Balancieren und Raufklettern, Darübersteigen, Runterspringen in die Armen der Eltern. Ein Wiesenstück - möglichst ohne Kuhfladen - erobern. Zum Rumrennen und Rollen. Die Kinder erhalten eine ganz neue Raumerfahrung, welche sie in der Stadt nicht haben. Sie lernen mit dem ganzen Körper, spielen an einem Bach oder einer Pfütze. Reißen mal ein Blatt ab, greifen auch mal in die Brennnesseln. Wenn die Großen, die Erwachsenen ihnen dann noch etwas zu trauen, entwickeln sie Vertrauen in sich selbst.Vieles Im Angebot bietet das AlpseeHaus sowie leicht begehbare angelegte Naturpfaden in der Nagelfluhkette ebenso für die ältere Generationen an. Oder überhaupt für unsere Mehrgenerationen Naturliebhabern auf dem Campingplatz. Ja sagen und sich auf Neues einlassen. Somit agil bis ins hohe Alter bleiben. Dafür steht die Natur und das Allgäu.Zurück zur Natur - Bewegung in der Natur hält fit - ohne Frage! Klaro, denn Bewegung ist in unserer DNA abgespeichert. Bewegung gehört zu uns wie das Atmen. Wer die Bewegung in den Alltag konsequent integriert, hält seine Seele jung, die Augen leuchten und die Lungen sind glücklich.Bewegung ist Glück und Freude in einem. Vielfältige Körpererfahrungen beim Klettern, Wandern, Radeln, StandUpPaddeln u.v.m. , bringen die Endorphine so richtig in Wallung und fördern das Selbstwertgefühl. Die Natur ist ein riesiger Spielplatz mit Innenleben und sie wirkt so als Glücks-Katalysator.Ein entspanntes Ankommen wünschen wir unseren Alpsee Camping Gästen sowie ein neugieriges Erobern der Allgäuer Naturwelten.Die malerische Lage am Großen Alpsee, dem größten Natursee im Allgäu, verbunden mit dem Komfort eines 4-Sterne-Wellness Urlaubes, bietet den Gästen des Campingplatzes sowie ihren vierbeinigen Lieblingen unvergessliche Urlaubsmomenten. Der Fotoapparat sollte immer mit dabei sein.Im Urlaub darf der beste Freund des Menschen nicht fehlen. Immerhin sind Hunde meist jahrelange, treue Weggefährten. Besonders viel Spaß erleben Hundehalterinnen und Halter gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern beim Sport und den zahlreichen Ausflügen.Jeder Camper findet genügend Platz, um ungestört die schönsten Tage im Jahr zu verbringen.Ein eigenersorgt mit seinen unterschiedlichen Saunen und Infrarotkabinen für eine wohlige Tiefenentspannung. Ganz besonders im Ruhebereich mit atemberaubendem Panoramablick auf den See, kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst.