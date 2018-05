4Sterne Alpsee Camping News aus dem südlichen Allgäu - Outdoor-Festival am Alpsee com 25.-27.Mai 2018 - Jetzt noch anmelden!

zum Wandern und Walken

zum Biken und Mountainbiken

zum Paddeln im Kajak

zum Stand Up Paddling

zum Yoga

zum Klettern und Bouldern

Klettern am Burgberger Horn

Stand-up-Paddling auf dem Großen Alpsee

spannende Naturerkundungen mit dem Naturpark-Ranger

oder mit den Kräuterlandfrauen

Slacklinen & Bouldern für alle Gratwanderer

aussichtsreicheGenuss- und Tageswanderungen auf der Salmaser Höhe und im Naturpark Nagelflluhkette

eine Schnitzeljagd für die kleinen Abenteurer und vieles mehr.

Das Kind sollte bereits laufen können

bis max. 1,20m Körpergröße

nur in Begleitung eines Erwachsenen

bis ca. 6 Jahre

An diesem Wochenende dreht sich in Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee alles um die Themen Wandern, Sport, Fitness, Familien, Genuss und Musik.oder ganz einfach zum Zuschauen und mit dabei sein.Dieses einmal im Jahr stattfindende Outdoor Festival unterstützt und verbindet Aktivitäten in der Natur mit Spaß am Leben unter Gleichgesinnten.Heuer in 2018 werden noch ein paar Neuigkeiten draufgesetzt, wie z.B.Wer dabei sind möchte, sollte sich seine Karten Online über die Internetseite www.outdoorfestivalallgaeu.de sichern!".Einfach einen Festivalpass besorgen und somit einen freien Eintritt auf den Alpsee Skytrail erhalten.Auf dem Kiddy-Parcours können selbst die Kleinsten erste Klettererfahrung sammeln. Auf einer Höhe von 80 Zentimetern können kleine Kinder kraxeln und balancieren. Mit einem Klettergurt und der Sicherungsschiene ist Ihr Kind selbstverständlich gut gesichert. Sie als Erwachsener sind live dabei und können an jedem Kletterelement Hilfestellung geben. Also ein Spaß für die ganze Familie.das Sicherheitspersonal weist umfangreich einIm Urlaub darf der beste Freund des Menschen natürlich nicht fehlen. Immerhin sind Hunde meist jahrelange, treue Weggefährten. Wo sonst die Lieblinge draußen bleiben müssen, sind diese Lieblinge beim Alpsee Camping inmitten der herrlichen Natur herzlich willkommen. Besonders viel Spaß erleben Hundehalterinnen und Halter gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern beim Sport und den zahlreichen Ausflügen.Geboten werden im Gebiet Alpsee Grünten zum Beispiel packende Animationsprogramme und Ferienprogramme für Kinder. Für Abwechslung sorgen sehenswerte Ausflugsfahrten, Musikveranstaltungen sowie Fitnessprogramme und Sportmeisterschaften.