4*Sterne Alpsee-Camping News: Nikolaus startet gen Himmel - Am 2. Adventssonntag hebt der Heilige Mann mit dem Heißluftballon im südlichen Allgäu ab

Dieser Ballonstart wird vom Alpenballonsportclub Allgäu e.V . in Sonthofen, welcher in 2016 sein 50jhrg. Jubiläum feierte, begleitet.Tausende von Allgäuer Kindern haben rückwirkend blickend diesem bedeutenden Tag entgegengefiebert, um den Heiligen Nikolaus auf seiner Ballonfahrt zu verabschieden.10.30 Uhr. So können die kleinen Besucher beim Christkindles-Postamt ihre Wunschzettel entspannt abgeben, welche die Engeln dem hohen Besuch zur Ballonfahrt mitgeben. Die musikalische Einstimmung erfolgt durch die Jugendblaskapelle. Die Arbeitsgemeinschaft Sonthofer Jugendverbände sorgt für heiße Getränke."Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4SterneCampingplatz am größten Natursee des Allgäu bietetDer Alpsee Wellness Camping**** ist ein Naturparadies direkt am größten Natursee in Mitten der Allgäuer Bergwelt liegend. Ob zum Wandern oder Skifahren, im Allgäu ist Spaß immer garantiert.Besonders schön beim Wellness Alpsee Camping:. Ganz besonders im Ruhebereich mit atemberaubendem Panoramablick, kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst.