alpincenter Wittenburg: Erstmals FIS Masters-Weltcup im November

Im alpincenter Wittenburg findet am 16. und 17. November erstmals ein Masters Weltcup desinternationalen Ski-Verbandes FIS statt.



Hierbei handelt es sich um eine internationale Rennserie mit Sportlern ab dreißig Jahren mit Austragungsorten in über zwanzig Ländern weltweit. Das mecklenburgische Wittenburg

ist dabei Auftaktort für Europa. Über 120 Teilnehmer aus über zehn Nationen werden in zwei Wertungsklassen ( bis 59 Jahre und darüber / Damen und Herren) bei zwei Slalom-Rennen ihre besten alpinen Sportler ermitteln. Es ist die einzige Indoor-Veranstaltung dieser Rennserie.



Die Veranstaltung ist öffentlich.

