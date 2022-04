Erneut hohe Auszeichnung für alpincenter Wittenburg

Große Freude im alpincenter Wittenburg. Europas größter Schnee und Freizeitpark wurde vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern in der Kategorie "Erlebnispartner" erneut mit dem Gütesiegel "Familienfreundlicher Urlaub - Geprüfte Ferienqualität " ausgezeichnet. Das Gütesiegel wird nach Prüfungen unabhängiger Tester verliehen. Dazu gehören unter anderem anonyme Anfragen per Telefon oder Internet sowie Vor-Ort-Tests, bei denen die Familienfreundlichkeit anhand eines mit wissenschaftlicher Hilfe erarbeiteten Kriterienkatalogs bewertet wird. Die Jury überprüfte darüber hinaus u. a. Buchungsmodalitäten, Ausstattung, Betreuung und vor allem die Familien- und Kinderfreundlichkeit vor Ort. Mit dem neuen Gütesiegel kann das alpincenter Wittenburg nun bis zum Jahre 2024 weiterhin deutschlandweit werben.Nach über zweijährigen Corona-Einschränkungen startet das alpincenter ab dem 15. April in die Sommersaison. Geöffnet haben dann wieder uneingeschränkt das Van der Valk Hotel, der Gastronomie- und Tagungsbereich, das beliebte Kinderland sowie Bowling- und Kartbahn. Der Wasserskilift Zachun erwartet seine Gäste ab Mai. Die Skihalle wird nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen und der jährlichen Rennsportsaison der Profisportler ab dem 15. Oktober wieder für Individualbesucher zur Verfügung stehen.Weitere Informationen auch unter www.alpincenter.com