Ihr Valentinsgeschenk

Machen sie sich oder ihren Liebsten ein kleines Geschenk zum Valentinstag

.



Am Montag den 14.02.2022 ist Valentinstag, der Tag der Liebenden.



Schenken sie ihren Liebsten oder sich selbst ein Herz.



Eine wundervolle Metalldose in Herzform in rot oder schwarz mit einem lieben Spruch

legen wir jeder Bestellung gratis bei.



Suchen Sie sich einfach eine beliebige Gesichtscreme, Augencreme oder Bodylotion aus unserem Sortiment aus und freuen sie sich über das Gratis - Herz - Geschenk pro Lieferung.



Wie immer erhalten sie die Lieferung ab 60.- € versandkostenfrei.



Die Valentinsaktion läuft ab sofort solange Vorrat reicht bis zum 20.02.2022.



Bestellungen sind möglich über unseren Internetshop, per Telefon, Fax und Mail.



Bei Fragen zu den Produkten und deren Anwendung wählen Sie einfach die Nummer unseres Baratungtelefons 0171 809 11 45.