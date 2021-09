Herbst auf der Haut

Jede Jahreszeit fordert ihren Tribut für eine schöne gesunde Haut. Genau wie das Wetter und die Jahreszeiten sich ändern, so ändern sich auch die Anforderungen unserer Haut.

So ist es jetzt ratsam seine Bodylotion zu tauschen gegen ein besonders reichhaltiges Produkt.



Probieren sie doch jetzt die neue Bodylotion



Aloe Vera Gold Body Care 200ml



Die Lotion begeistert unsere Kunden mit den besonderen Wirkstoffen.



Hier unsere wichtigsten Inhaltstoffe in diesem Produkt:



- Aloe Vera Barbadensis Miller

- Jojobaöl

- Sheabutter

- Mandelöl

- Olivenöl

- Sanddornöl

- Karottenextrakt

- Sesamöl

- Isländisches Moos

- Silberweide

- Spitzwegerich

- Vitamin E

- Sonnenblumenöl



Lassen sie sich verführen...



Mit 82 % Bio Aloe Vera Barbadensis Miller. Wohltuende, reichhaltige Lotion für die optimale Pflege, nicht nur nach dem Sonnenbad. Mit den wertvollen Wirkstoffen der Aloe Vera. Für anhaltenden Schutz vor sonnenbedingter Hautalterung und einem fantastisch, inspirierendem Dufterlebnis.



Tierversuchsfrei hergestellt in Deutschland.



Aloe Vera Gold

Body Care Kennenlernpaket

1 + 1 gratis



bis zum 31.10.2021 erhalten sie bei einer Internetbestellung zu jeder Flasche Body Care 200ml noch eine Flasche Body Care gratis dazu.





