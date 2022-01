Aloe Vera Service Klaus Denninger e.K. unterstützt UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Am 12.01.2022 bekamen wir die Urkunde über die Realisierung unserer Umweltprojekte.Diese Urkunde garantiert, dass die ausgewiesene Menge 0,184 Tonnen CO2 mit Zertifikaten ausanerkannten Gold Standard Klimaschutzprojekten kompensiert wurde.Aloe Vera Service Klaus Denninger e.K. hat Zertifikate aus Klimaschutzprojekten mit einem Anteil von 0,184 Tonnen CO2 erworben und trägt damit sichtbar zur Realisierung dieser Projekte bei.Damit wird sichergestellt, dass die eigene Treibhausgas Emission kompensiert und der Anstieg der Erderwärmung gedrosselt wird.Die Klimaschutzprojekte wurden zertifiziert und die Ausgabe und Stilllegung der Zertifikate wird transparent registriert.Aloe Vera Service Klaus Denninger e.K. leistet mit der Verringerung des Treibhausgases einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt.Der Inhaber dieses Zertifikats engagiert sich nachhaltig in den Bemühungen gegen die globaleKlimaerwärmung.Teilnehmer-ID: MID-0006299965 Erstellt am: 12.01.2022) errichtet ein Solarenergieprojekt im Dorf Mhasaleim Distrikt Dhule, Maharasthra, mit einer Kapazität von 100 MW (50 x 2 Phasen).Das Ziel der Projektaktivität ist die Erzeugung von elektrischer Energie durch den Betrieb eines photovoltaischen Solarkraftwerks.Die installierte Gesamtleistung der Projektaktivität beträgt 100 MW.Ziel der Projektaktivität ist die Erzeugung von elektrischer Energie unter Verwendung von Sonnenenergie durch den Betrieb von photovoltaischen Solarpanelen.Der durch das Projekt erzeugte Strom wird in das indische Stromnetz exportiert.Durch die Projektaktivität wird daher eine entsprechende Menge an Elektrizität verdrängt, die sonst durch das dominierende Stromnetz für fossile Brennstoffe erzeugt worden wäre.Mehr Informationen zum Projekt:Carbon | Gold Standard