Spätfolgen nach Corona-Infektion durch Salzinhalation lindern

Die salzige Luft tut den Atemwegen bekanntlich gut. Und Probleme mit den Atemwegen haben viele Menschen nach der überstanden COVID-19 Erkrankung.Die intensive Solevernebelung der Salzgrotte Karlsruhe sorgt für eine sehr hohe Salzkonzentration in der Luft. Die Besucher verbringen drei viertel Stunden in einer richtigen Salzwolke und entspannen dabei auf den bequemen Lafuma-Liegen begleitet von der Meditationsmusik und Farblichteffekten.Neben dem hohen Salzgehalt sind auch Jod, Brom und Magnesium in der vernebelten Sole vorhanden.Menschen mit Atemwegsproblemen aufgrund von Asthma, Bronchitis oder COPD kennen die positive Wirkung der Soleinhalation schon länger.Letzte Zeit kommen auch Besucher in die Salzgrotte, die nach einer Corona-Infektion an COVID-19 erkrankt waren und mit den Spätfolgen (Long COVID) zu kämpfen haben.Die Sitzungen im konzentrierten Salznebel helfen richtig durchzuatmen. Und die regelmäßigen Anwendungen steigern die Lebensqualität deutlich.Ein Stammkunde berichten in dem Video über seine positiven Erfahrungen bei Linderung von Long-COVID-Beschwerden Wir empfehlen den Besuchern mit Corona-Spätfolgen unsere Monatskarte . Damit können sie jeden Tag zu unseren Öffnungszeiten in die Salzgrotte kommen. Gerne reservieren wir mehrere Termine im Voraus. So wird der Platz in begehrten Sitzungen mit der intensiven Solevernebelung für die gewünschten Tage gesichert.Ein bzw. mehrere Termine können auch schnell online gebucht werden