Salzgrotte Karlsruhe – Mit gesunder Luft gegen Heuschnupfen

Frühling und Sommer sind die Jahreszeiten mit der höchsten Belastung der Luft mit Pollen und anderen Allergenen. Die ansonsten wegen steigernder Temperaturen und Sonnenschein beliebten Monate werden für Allergiker nicht selten zur Qual und sind oft nur durch Medikamente und medizinische Behandlung erträglich. Laut RKI leiden rund 15 Prozent der Deutschen unter Heuschnupfen, hinzukommt eine mindestens noch einmal so große Zahl an Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen. Neben vielfältiger Möglichkeiten der medizinischen Therapie, von der Linderung der Symptome mit Antiallergika bis hin zu Methoden der Desensibilisierung empfehlen viele Mediziner immer wieder Reizklima als Therapieunterstützung. Kuraufenthalte an der Nordsee sollen zum Beispiel durch den hohen Salzgehalt der Luft dazu beitragen, Beschwerden zu lindern und das Immunsystem zu stärken. Im Falle der natürlichen Meeresluft ist diese Wirkung durch Studien inzwischen belastbar belegt.



Einrichtungen wie die Salzgrotte Karlsruhe, versuchen diese natürliche Wirkung im Grundsatz zu imitieren. Durch die Verneblung von Thermalsole wird die Atemluft in den Räumen der Salzgrotte Karlsruhe mit Soleaerosolen angereichert, die aufgrund ihrer geringen Größe von 0,5 – 5,0 Mikrometer beim Einatmen bis in die fein verzweigten Bronchialverästelungen vordringen können.



Besucher der Salzgrotte Karlsruhe beschreiben die Wirkung der solehaltigen Luft mehrheitlich positiv und berichten sowohl von einer Linderung allergietypischer Beschwerden als auch von einer positiven Wirkung auf die Leistungsfähigkeit des Immunsystems. Dabei betonen Erfahrungsberichte vielfach auch die begleitend positive Wirkung der besonderen Atmosphäre in den liebevoll gestalteten Räumen der Salzgrotte Karlsruhe. Auch wenn der empfohlene Aufenthalt unter den Bedingungen der Intensiv-Soleverneblung einen mehrtägigen Kuraufenthalt am Meer nicht ersetzen kann und soll, trägt die kurze Auszeit vom oft stressigen Alltag zusätzlich zum Wohlbefinden bei. Darüber hinaus kann ein Aufenthalt in der Salzgrotte Karlsruhe zur bewussten Wahrnehmung der eigenen Atmung beitragen und Besucher dabei unterstützen, diese langfristig gezielt zu trainieren. Richtige Atmung wiederum kann sich vielfältig positiv auf die Gesundheit auswirken, den Blutdruck senken, die Sauerstoffsättigung im Blut steigern und insgesamt physisch und psychisch entspannen.



„Wir freuen uns, dass die Resonanz unserer Besucher immer wieder ein positives Bild der Wirkung unseres Angebots zeichnet“, erklärt Alexey Layer, Geschäftsführer der ALNOVA GmbH, Betreiber der Salzgrotte Karlsruhe. „Wenn wir individuell einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden leisten konnten, ist das für uns eine wichtige Bestätigung jenseits medizinischer Studien.“



Neben dem reinen Aufenthalt im „Salz-Atrium“ bietet die Salzgrotte Karlsruhe das umfangreiches Angebot eines Kosmetik-, Massage- und Wellness-Studios, regelmäßige Veranstaltungen und einen Shop mit Produkten rund um die Themen Salz, Kosmetik und Wellness.

