15 Jahre Meeresklima direkt vor der Haustür

Im Jahr 2007 wurde in Grötzingen im Gebäude des ehemaligen Supermarktes in der Durlacher Straße eine Salzgrotte gebaut. Seitdem erleichtert die Grotte das Leben vieler Menschen mit Atemwegserkrankungen sehr.Nach der Übernahme der Grotte im Jahr 2016 durch Firma ALNOVA wurde die Servicequalität verbessert und das Geschäft deutlich ausgebaut. Durch die Einführung der intensiven medizinischen Solevernebelung im Jahr 2019 stieg die gesundheitsfördernde Wirkung der Salzgrottenbesuche deutlich an.Kunden der Salzgrotte sind vor allem Menschen, die gesundheitliche Probleme wie Asthma, Bronchitis, Heuschnupfen, COPD, trockene Augen haben oder sich vorbeugend gegen die evtl. Infektionen schützen wollen. Seit Corona kommen vermehrt auch Kunden, die an COVID erkrankt waren und seitdem Probleme mit den Atemwegen (Long COVID) haben.Das Geschäft hat sich in den letzten Jahren zu einem richtigen Gesundheitscenter entwickelt. Neben der Salzgrotte selbst gibt es hier auch das Kosmetik- und Fußpflege-Studio Seerose sowie das Wellness-Studio Scarlett. Das Massagestudio Mangei feiert zusammen mit der Salzgrotte sein fünfzehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr. Durch die Kombination einer Behandlung in der Salzgrotte und z.B. einer Massaage in dem hier ansässigen Partnerstudio kann eine schöne und entspannende Auszeit vom Alltagsstress genommen werden.In den Räumlichkeiten der Salzgrotte ist zudem ein gut bestückter Salzshop mit Salzlampen, Speisesalzen und Kosmetik zu finden.Ein Alleinstellungsmerkmal haben natürliche Medizin- und Kosmetik-Produkte der Eigenmarke SIVASH. Die salzhaltige SIVASH-Heilerde hilft sehr gut bei diversen Hautproblemen, Gelenk- und Rückenschmerzen. Sie ist mittlerweile das Mittel der Wahl bei konservativen (d.h. ohne OP) Behandlungen von Ganglion (Überbein) geworden - und das deutschlandweit. Das natürliche Meer-Badesalz sowie Kosmetikprodukte auf Heilerde-, Salz- und Magnesium-Basis runden das Angebot ab.SIVASH-Produkte kommen aus der Ukraine. Die Wiederbeschaffung ist aktuell sehr schwierig. Dennoch konnte ein Vorrat für die nächsten 2 Jahre angeschafft werden, um die Engpässe zu vermeiden.Alle Angebote der Salzgrotte Karlsruhe können am Tag der offenen Tür am 12 November zwischen 12 und 18 Uhr kennengelernt werden. Die Besucher erwarten an dem Tag kurze Sitzungen in der Salzgrotte sowie tolle Angebote und Rabatte im Salzshop.