Yogalust - aktive Entspannung

3x WakeUpYoga je 1 Stunde

3x Almfrühstück mit Yogaecke

2x MeinYoga Schwerpunkt Faszien & Atmung

1x AlmSpa Night

3x Übernachtung in der gewählten Almlusteinheit

Ein Schritt zurück aus dem Alltag. Innehalten, sich auf neue Wahrnehmungen und neue Erfahrungen einlassen. Gönn‘ Dir eine bewegende Auszeit in der ALMLUST mitten in Flachau, umgeben von inspirierender Natur, dem Charme ursprünglicher Dorfromantik verbunden mit modernem Komfort und einem Hauch von Exklusivität.Rückenschmerzen, Knieprobleme, „heiße Füße“, Kopfschmerzen,,… - wer kennt sie nicht, die Auswirkungen unserer vorwiegend sitzenden und gebeugten Körperhaltung im Alltag. Yoga ist ein Weg effektiv, entspannend und mit Sofortwirkung gegenzusteuern.Die ALMLUST bietet sowohl durch ihre naturnahe, zentrale Lage als auch durch das sportliche und dennoch romantische Ambiente den idealen Rahmen für eine bewegte Auszeit.Der Yoga- und Meditationsraum sind Orte der Ruhe und der Kraft. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen lädt die Wiese rund um den ALMsee zum WakeUp Yoga. Verschiedene Saunen, eine Infrarotkabine, eine Teebar sowie ein Indoor-Pool mit Traum-Ausblick tragen zusätzlich zu einem entspannten Wochenende bei.Doch nicht nur die ALMLUST trägt dazu bei, neue Energie zu gewinnen. Umgeben von zahlreichen Wander- und Radwegen, Kletterrouten, einem atemberaubenden Gipfelpanorama und faszinierenden Naturschauspielen ist die Auswahl an kraftspendenden Quellen zu groß um nur ein Wochenende hier zu verbringen.ALMLUST und pulsatori bieten zwei Termine mit bewegten Momenten für Körper und Geist:Rückenschmerzen, Knieprobleme, „heiße Füße“, Kopfschmerzen,,… - wer kennt sie nicht, die Auswirkungen unserer vorwiegend sitzenden und gebeugten Körperhaltung im Alltag. In diesen 4 Tagen haben Sie die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise zu bewegen.In den morgendlichen Yogaeinheiten liegt der Schwerpunkt in der Verbesserung des Körpergefühls, der Kräftigung der Muskulatur und Steigerung des Gleichgewichts für den Tag. Dabei werden wirkungsvolle Impulse zu einer rhythmischen und harmonischen Bewegung gesetzt, die das Wohlfühlen im eigenen Körper fördern und das Verständnis als auch den richtigen Umgang mit dem eigenen Körper steigern.Nach einem ausgiebigen Frühstück das keine Wünsche offen lässt steht der Tag zum Wandern, Radfahren, Klettern oder Entspannen zur Verfügung. Optional gibt es die Möglichkeit Tanja Nicholls – je nach Witterung - bei ihren Wanderungen zu begleiten und eine zusätzliche „GipfelYogaStunde“ zu erleben.Abends, noch vor dem Abendessen, widmen wir uns den Faszien. Faszien sind alle kollagenen, faserigen Komponenten unseres Bindegewebes. Diese feinen, milchig-weißen Häute durchdringen, umhüllen und verbinden den kompletten Körper. Unterschiedliche Faktoren wie Stress, Bewegungsmangel, Flüssigkeitsmangel, falsche Ernährung, Schonhaltungen oder Narben führen zu Verhärtungen, Verkürzungen oder Verklebungen unserer Faszien. Vernachlässigen wir unsere Faszien zu sehr, kann das schmerzhafte Folgen wie zum Beispiel Rücken- und Nackenschmerzen haben. Ein Verlust der Elastizität der Faszien führt zu einer deutlichen Einschränkung unseres Bewegungsspielraums, unsere Muskulatur versteift und unser Körper beginnt zu schmerzen. Mit sanften Dehnungen, fließenden Bewegungen sowie längeres - oft auch passives - Halten gewisser Körperhaltungen ergänzt mit dem gezielten Einsatz von Bällen, Rollen oder Bändern unterstützen wir unseren Körper in der Gesunderhaltung, Schmerzen werden gelindert und die Beweglichkeit erhöht.Am Samstagabend laden wir die Teilnehmer exklusiv zur „ALMspa Night.“ Einen Abend lang wird das ALMspa ausschließlich für die Teilnehmer des ALMLUST – YOGALUST Wochenendes geöffnet. Nach einer sanften, ruhigen Yin-Yoga-Einheit entspannt Sauna, Schwimmbad und Infrarotkabine bei Kerzenschein, Tee und Erfrischungen genießen und den Abend mit einer geführten Traumreise ausklingen lassen.- Freitag, Samstag, Sonntag: 08:00 – ca. 09:00 Uhr kräftig, dynamisches „WakeUp Yoga“- anschl. Almfrühstück mit gesunder Yogaecke- Tag zur freien Verfügung, optional GipfelYogaStunde, optional Donnerstag 10:00 Uhr Smovey Walk- Donnerstag, Freitag: 16:30 – 17:45 Uhr „MeinYoga“ – Schwerpunkt Faszien und Atmung- Samstag: 19:30 – ca. 22:30 Uhr „ALM-spa Night“Alle Yogaeinheiten sind für Einsteiger sowie Fortgeschrittene geeignet.In diesen 4 Tagen vereinen sich die 5 Elemente des Lebens um den Teilnehmern neue Energie für den Alltag zu spenden:LUFT – frische, reine Bergluft für freien AtemGeeignet für Anfänger und Fortgeschrittene beginnen wir den Tag mit einem guten Körpergefühl.DAS BESTE: alle Almlustgäste nehmen kostenlos am Yogaprogramm teil!mehr Informationen und Buchungen:ab 433,- Euro pro Person(Packages buchbar auf der Almlust Webseite oder unter info@almlust.com)