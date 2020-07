Pressemitteilung BoxID: 807227 (ALMLUST GmbH)

Trend im Sommer 2020 - komfortables individuelles Urlauben

Komfort im großzügigen Chalet anstatt Dauerparty dicht an dicht

Ganz im Gegensatz zu den Meldungen von ausartendem Partytourismus erlebt man diesen Sommer im Almdorf Almlust in Flachau/Österreich verantwortungsbewusste Urlauber, die die vielen individuellen Rückzugsorte im Almdorf nutzen und dabei spielend leicht Abstände einhalten.



"Chalets, große Komfortwohnungen und vor allem alle Einheiten mit viel Platz am Balkon oder auf der Terrasse werden in diesem Sommer besonders gerne gebucht," erzählt Kathrin von der Almlust Rezeption. "Unsere aktiven Gäste investieren derzeit viel lieber in attraktive Urlaubswohnungen und individuelle Ausflüge, wie e-mountainbikes, Klettern oder Wanderungen, als in ausdauernde Partynächte."



Besonders beliebt ist die große Almlodge deluxe mit eigenem Wellnessbereich, Hot Pot und BBQ Schale auf der Terrasse. Mit wunderbarem Ausblick genießt man hier Privatsphäre der Extraklasse, bei jedem Wetter. Das dezentrale Urlaubsangebot im Almdorf mit Almhallenbad, Almsee, Almlust Spa Bereich, Fit-Stadl, Outdoorlounge mit Bikeverleih und Private Spa bietet ganz selbstverständlich Abstand zu Fremden an, ohne ein schales Quarantänegefühl zu hinterlassen.





