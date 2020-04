Gewinne Deinen 2-tägigen Almlustaufenthalt

Lauf mit bei wings for life - unterstütze eine tolle Sache & gewinne nebenbei einen zwei tägigen Aufenthalt in Deiner Almlust. Das Team Almlust startet am Sonntag den 3. Mai 2020 um 13:00 Uhr. Dank der wings for life app kannst Du von überall auf der Welt mitmachen. Die App verfolgt genau, wann das virtuelle catcher car Dich einholt. Du kannst Dein eigenes Tempo wählen und Deine eigene Laufstrecke. Das Startgeld in Höhe von 20,- Euro geht direkt an die Wings for Life Stiftung und hilft so Querschnittlähmung zu heilen. Neben dem tollen sportlichen Ereignis, kann jeder Starter des Team Almlust einen 2-tägigen Aufenthalt in der Almlust gewinnen.So geht´s:1. Melde Dich zum wings for life run an: https://www.wingsforlifeworldrun.com/de 3. Trete dem Team Almlust - 3,2,1 Urlaub bei.4. Laufe am 3. Mai um 13:00 Uhr mit Deiner App auf Deiner Laufstrecke los. Bei ein wenig Glück wirst Du nach dem Lauf als Gewinner gezogen, den wir hier am 4. Mai präsentieren.