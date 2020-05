Pressemitteilung BoxID: 799164 (ALMLUST GmbH)

Endlich: Welcome Back Packages für ein unbeschwertes Getaway

Almlust in Flachau öffnet am 29. Mai 2020

Es wird Zeit wieder einmal einen Tapetenwechsel zu planen oder noch besser einen Holzwandwechsel. Ab dem 29. Mai 2020 öffnen die Almpforten sich im Almdorf Almlust wieder für Gäste. Zur Wiedereröffnung wird ein besonderes Welcome Back Package angeboten, bei dem an alles gedacht ist. Enthalten sind zwei Übernachtungen mit Almfrühstück, eine Almjause im eigenen Zimmer, die exklusive Nutzung des Private Spa und ein Massagegutschein.



"Wir arbeiten auf Hochtouren und setzen Stück für Stück die neuen Hygienrichtlinien in der Almlust um," berichtet Verona Grüner - Hausdame in der Almlust. "Zuerst waren wir etwas erschlagen und dachten, es würde einfach alles anders sein müssen, beim genauen Betrachten haben wir festgestellt, dass wir bereits vor der Krise viele Standards ohnehin verfolgt haben. Das Urlaubserlebnis wird sehr wenig beeinträchtigt und mit ein wenig gesundem Menschenverstand ist alles leicht umsetzbar. Ich freue mich bereits auf unsere Gäste."



Die Almlust als Ferienanlage- beinahe wie gemacht für die aktuelle Situation, mit Angeboten wie Private Spa, dezentralem Almdorf mit zehn Häusern, top Outdoorsportarten, Bike- & e-bikeverleih, großzügiger Außenanlage & Gartenanlage, vielen Einheiten mit Küchen & Wohnräumen für Privatsphäre, Picknickkorbservice, Almjausenzimmerservice und Getränkeangebot fürs Zimmer standen bereits vor der Krise viele Angebot für Individualität zur Verfügung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (