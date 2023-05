allkauf setzt sich über das Gewohnte hinweg und liefert mit der Design-Reihe Connect den Entwurf für neue Wohnträume

Wohnen neu gedacht – aus meins wird deins, meins und unser

Die allkauf haus GmbH launcht ein branchenweit einzigartiges Wohnkonzept, das neben dem Ein- und Zweifamilienhaus neue Wohnträume definiert. allkauf Connect vereint die Vorzüge des Eigenheims und lässt gleichzeitig Gemeinschaft und damit eine möglichst nachhaltige Nutzung von Wohnraum zu. Grundrissentwürfe von Connect verbinden private Mikroapartments mit einem großzügigen, gemeinschaftlichen Wohnraum.



Die Mikroapartments von allkauf Connect bieten ihren Bewohner:innen einen privaten Bereich auf ca. 20 Quadratmetern mit einem exklusiven Duschbad. Die zentralen Kollektivbereiche stellen das Ausleben des Miteinanders in den Fokus. Im gemeinsamen Wohnraum wird zusammen gekocht, gearbeitet, gefeiert, gelacht und gelebt. Das Wohnkonzept von allkauf Connect eröffnet der Baubranche einen neuen Markt und diversen Personengruppen neue Möglichkeiten des Zusammenlebens. Familien, Freunde, Senioren, Studenten, uvm. erhalten mit Connect 1 – 4 clevere Grundrissentwürfe für ein gemeinsames Leben auf effizientem bis hin zu großzügigem Wohnraum.



Connect 1 vereint vier Mikroapartments mit einem gemeinsamen Wohnbereich in einem Bungalow-Entwurf. Connect 2 bietet auf zwei Geschossen Platz für acht Mikroapartments plus Gemeinschaftsbereiche. Connect 3 und 4 orientieren sich an dem Konzept eines Doppelhauses, bieten jedoch durch eine durchdachte Architektur die Möglichkeit zur Nutzung verschiedener Gemeinschaftsbereiche, wie Wohn- oder Arbeitszimmer.



allkauf hat mit Connect Wohnen neu gedacht und Menschen dadurch neue Möglichkeiten geschaffen. Connect setzt neue Maßstäbe und die allkauf haus GmbH hebt sich damit deutlich vom Marktgeschehen ab. Denn bereits heute und spätestens morgen muss Wohnen in vielseitiger Ausgestaltung gelebt werden. Mit dem Konzept Connect schafft allkauf einen dieser neuen Wohnträume – den Traum vom gemeinsamen Heim.