allkauf haus - Die perfekten Ausbaupakete für Ihr Traumhaus

Das führende Unternehmen allkauf haus präsentiert stolz seine hochwertigen Ausbaupakete, die Bauherren dabei unterstützen, ihr Eigenheim nach ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten. Mit dem Konzept des Ausbauhauses bietet allkauf haus eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen.

Das Ausbaukonzept von allkauf haus ist denkbar einfach. Sobald die Bodenplatte oder der Keller fertiggestellt sind, können Bauherren die komplette Außenhülle ihres Hauses von allkauf haus errichten lassen. Dies umfasst Dach, Türen, Fenster mit Rollläden, Innenwände und Treppen sowie die fachgerechte Verputzung des Hauses. Nach diesem Schritt haben die Bauherren die Möglichkeit, den Innenausbau selbst in die Hand zu nehmen.

allkauf haus bietet speziell auf das jeweilige Haus abgestimmte Ausbaupakete an, die termingerecht und nach Bedarf geliefert werden. Diese Ausbaupakete enthalten alle Materialien, die für einen erfolgreichen Innenausbau benötigt werden. Von leicht verständlichen Ausbauanleitungen bis hin zur Unterstützung durch einen persönlichen Ausbauberater, steht allkauf haus den Bauherren zur Seite und beantwortet alle Fragen.

Durch die Eigenleistung beim Innenausbau haben die Bauherren die Möglichkeit, erhebliche Kosten einzusparen und den Traum vom Eigenheim zu mietähnlichen Konditionen zu verwirklichen. Gleichzeitig haben die Bauherren die Freiheit zu entscheiden, in welchem Umfang sie sich selbst einbringen möchten. Falls gewünscht, steht allkauf haus auch die Möglichkeit offen, erfahrene Handwerker für den Innenausbau hinzuzuziehen. Die Bauherren haben die volle Kontrolle über den gesamten Prozess.

Die Ausbaupakete von allkauf haus umfassen verschiedene Bereiche. Die Ausbaupakete 1a und 1b beinhalten Haustechnik, sämtliche Rohrleitungen, die Heizungsanlage, Elektroelemente (Zählerschrank und Sicherungsautomaten ausgenommen) sowie Materialien für den Trockenausbau und eine Einschubtreppe.



Das Ausbaupaket 2 enthält eine umfangreiche Auswahl an Sanitärobjekten, Fliesen, Fensterbänken, Innentüren, Bodenbelägen und Tapeten. Diese Materialien ermöglichen den Bauherren, ihren persönlichen Stil in ihrem Traumhaus auszudrücken.

Die Ausbaupakete von allkauf haus sind der ideale Weg, um den individuellen Charakter des eigenen Hauses zu verwirklichen. Von der ersten Planung bis zum erfolgreichen Innenausbau steht allkauf haus den Bauherren mit erstklassigem Service und hochwertigen Materialien zur Seite.



Über allkauf haus:

allkauf haus ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf den Bau von individuellen Eigenheimen spezialisiert. Mit langjähriger Erfahrung und einem breiten Angebot an Ausbaupaketen ermöglicht allkauf haus Bauherren, ihren Traum von den eigenen vier Wänden wahr werden zu lassen.