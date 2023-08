Maximale Gestaltungsfreiheit zu erschwinglichen Kosten

Viele Menschen streben nach einem Zuhause, das ihre ganz persönlichen Vorstellungen widerspiegelt und ihnen ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis bietet. Statt sich mit einem "Haus von der Stange" zufriedenzugeben, suchen sie nach einem Fertighaus, das den neuesten technologischen Standards entspricht und den Innenausbau nach ihren individuellen Wünschen ermöglicht. Genau hier setzt das innovative "Mehr für Dich drin-Konzept" von allkauf haus an. Es kombiniert wertvolle Inklusivleistungen mit modernster Technik und bietet Bauherren ein Maximum an Selbstverwirklichung und Kostenersparnis.Mit einem allkauf Ausbauhaus verschmelzen zeitgenössische Architektur und strenge Qualitätsstandards mit der Möglichkeit, aktiv am Entstehungsprozess des eigenen Heims mitzuwirken. Die umfangreichen Inklusivleistungen umfassen unter anderem Architektenleistung, Heizungsanlage, dreifach verglaste Fenster, Bodenbeläge, Treppen und eine effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im Bemusterungszentrum kann man aus einer vielfältigen Auswahl an hochwertigen Materialien und Produkten sein eigenes maßgeschneidertes DIY-Ausbaupaket zusammenstellen. Anleitungen und Unterstützung stehen den Bauherren zur Verfügung, um den Weg zum Traumhaus Schritt für Schritt zu bewältigen.Falls man einzelne Gewerke den Profis überlassen möchte, bietet allkauf haus drei optionale Dienstleistungspakete für "Heimwerker", "Ambitionierte" und "Vielbeschäftigte". So kann jeder Bauherr seinen individuellen Bedürfnissen gerecht werden. allkauf haus verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung im Bau von Fertighäusern und bietet für jede Grundstückgröße, jeden Geschmack und jede Situation das perfekte Haus. Als mehrfach ausgezeichneter Hersteller ist allkauf haus immer am Puls der Zeit und meistert ökologische, ökonomische und soziale Herausforderungen. Alle Effizienzhäuser werden zudem in nachhaltiger Holzständerbauweise errichtet. Zusätzlich bietet allkauf haus einen umfangreichen Vierfach-Versicherungsschutz für Bauherren und Gebäude.Am Ende eines erfolgreichen Ausbaus können stolze Hausbesitzer sagen: "Ich habe mein Haus mit meinen eigenen Händen und nach meinen Wünschen gestaltet." Weitere Informationen finden Sie unter www.allkauf-ausbauhaus.de