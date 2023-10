Klimafreundliche Fertighäuser schaffen optimale Voraussetzungen für ein gefördertes Eigenheim

Klimafreundliches Bauen steht hoch im Kurs. Dabei ist für Bauherren nicht nur das gute Umweltgewissen die Motivation. Mit einem förderfähigen Fertighaus haben Bauherren beste Chancen auf staatliche Förderung durch zinsverbilligte Kredite.

Die Bundesregierung hat sich ehrgeizigen Zielen im Klimaschutz verschrieben. Dabei steht die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vordergrund. Um diese zu erreichen, gilt ein Hauptaugenmerk aller Maßnahmen einem der größten Emittenten: dem Gebäudesektor. Gleichzeitig steht eben dieser Sektor vor der Herausforderung, den stetig wachsenden Bedarf an Wohnraum decken zu müssen, während nicht nur Bauland in gefragten Regionen immer knapper und teurer wird, sondern auch Fachkräftemangel, Materialengpässe und insgesamt sprunghaft gestiegene Preise sowie hohe Zinsen Bauherren das Leben schwer machen. Mit einem Förderprogramm für klimafreundliche Neubauten (KFN) will die Bundesregierung beide Ziele sinnvoll verbinden und eine Bauwende initiieren. Zu diesem Zweck stellt sie aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) Mittel zur Verfügung, die privaten Bauherren in Form zinsgünstiger Kredite zugutekommen sollen.



Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt im Rahmen der KFN-Förderung Kredite für private Wohngebäude in attraktiven Höhenu besonders attraktiven Endkundenzinsen. Außerdem unterstützt die KfW im Auftrag der Bundesregierung gezielt Familien mit Kindern mit geringem oder mittlerem Einkommen bei Bau von neuem selbstgenutzten und klimafreundlichen Wohneigentum. Das KfW-Programm „Wohneigentum für Familien“ umfasst zinsgünstige Bau-Kredite die das Bauen für Familien besonders interessant machen. Auch hier gelten spezifische Anforderungen an klimafreundliche Wohngebäude sowie zusätzlich an der Anzahl der Kinder im Haushalt orientierte Einkommensgrenzen.



Die Kriterien, nach denen Bauprojekte im Sinne der KfW-Förderung als klimafreundlich und damit als förderfähig betrachtet werden, umfassen verschiedene Aspekte der Energieeffizienz. Klimafreundliche Neubauten zeichnen sich durch einen geringeren Primärenergieverbrauch im Vergleich mit Referenzgebäuden aus. Um dies zu erreichen, überzeugen klimafreundliche Gebäude durch deutlich geringeren Transmissionswärmeverlust. Darüber hinaus können die Umwelteffekte beim klimafreundlichen Bauen durch den Verzicht auf eine Beheizung mit fossilen oder biogenen Energieträgern positiv beeinflusst werden.



Eine Möglichkeit, den genannten Kriterien zuverlässig zu entsprechen sowie optimale Leistungen im Bereich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden, ist die Entscheidung für ein Fertighaus. Als einer der führenden Fertighaushersteller bietet die allkauf haus GmbH aus Simmern seit fast vier Jahrzehnten einen schnellen und gleichzeitig komfortablen und wirtschaftlich attraktiven Weg zum hochgradig individualisierbaren Eigenheim. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Grundsätzen energieeffizienten und ökologischen Bauens. So gelingt es allkauf haus, Familien durch die Gewährleistung der Voraussetzungen einer staatlichen Förderung den Weg zum Traumhaus zusätzlich zu ebnen.