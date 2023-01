Ein dynamisches Duo - Energieeffizient wohnen dank Fertighaus mit PV-Anlage – aber welche Dachform eignet sich am besten?

(epr) Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, sollte sich angesichts der stetig steigenden Energiekosten auch Gedanken um mögliche Einsparpotenziale machen. Eine rentable, nachhaltige Lösung sind Photovoltaikanlagen. Doch welche Dachform ist hierfür am besten geeignet?Das beliebte Satteldach z. B. bietet mit seinen zu zwei Seiten schräg abfallenden Dachflächen ideale Voraussetzungen für die Indach-Montage und kann mit entsprechender Dachneigung auch bei nicht-südlicher Ausrichtung sehr gute Leistungen erzielen. Walmdächer verfügen über zwei zusätzliche geneigte Dachflächen an den Seiten des Giebels. Indem vier Seiten des Daches mit Solarmodulen ausgestattet werden können, ist die Ausrichtung des Hauses weniger entscheidend für den Energieertrag als bspw. bei einem Pultdach. Ist hier das lediglich einseitig abfallende Dach nach Norden ausgerichtet, wird sich eine PV-Anlage aus wirtschaftlicher Sicht nicht rentieren. Mit dem richtigen Montagesystem sind auch Flachdächer für die Gewinnung von Solarenergie geeignet. Die Konstruktion muss besonders stabil sein, da die meist in mehreren Reihen installierten PV-Module durch ihre schräge Anbringung auf dem Metallträger mehr Angriffsfläche für Wind und Sturm bieten. Durch die beliebige Ausrichtung der Solarmodule ermöglicht diese Aufdach-Lösung viel Flexibilität.Als renommierter Anbieter von Fertighäusern für jeden Geschmack offeriert allkauf haus eine große Auswahl verschiedenster Hausmodelle mit Sattel-, Walm-, Flach- oder Pultdach. Vom modernen Bauhausstil über Bungalows und Stadtvillen bis hin zu Mehrgenerationenhäusern profitieren Bauherren bei Fertighäusern von allkauf haus von schnellen Lieferzeiten, jahrzehntelanger Erfahrung, verbindlicher Festpreisgarantie und facettenreichen Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung. Worauf also warten? Mehr Infos gibt es unter www.allkauf.de