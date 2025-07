Ein Zuhause fürs Leben – Der Bungalow Lifetime 11 von allkauf

Barrierefreies Wohnen : Alle Räume auf einer Ebene – ideal auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität

: Alle Räume auf einer Ebene – ideal auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität Viel Stauraum : Abstellraum, Speisekammer und Hauswirtschaftsraum clever integriert

: Abstellraum, Speisekammer und Hauswirtschaftsraum clever integriert Hohe Energieeffizienz : allkauf bietet standardmäßig moderne Energiesparlösungen (z.B. Wärmepumpe, PV-Anlage optional)

: allkauf bietet standardmäßig moderne Energiesparlösungen (z.B. Wärmepumpe, PV-Anlage optional) Gestaltungsfreiheit : Ob Innenausbau in Eigenleistung oder schlüsselfertig – der Bungalow passt sich Ihren Wünschen an

: Ob Innenausbau in Eigenleistung oder schlüsselfertig – der Bungalow passt sich Ihren Wünschen an Festpreisgarantie & kurze Bauzeiten: Planungssicherheit von Anfang an

Ausbaupaketen namhafter Markenhersteller

persönlicher Betreuung vom ersten Gespräch bis zum Einzug

unverbindlicher Grundstücksservice

nachhaltigem Bauen mit zukunftssicheren Energiekonzepten

umfangreichem Versicherungsschutz während der Bauzeit

Mit demhat allkauf ein Haus geschaffen, das sich kompromisslos an den Wünschen moderner Familien orientiert. Ob für junge Paare mit Kindern, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder Senioren, die vorausschauend bauen wollen – dieser Bungalow vereint durchdachte Architektur, praktische Lösungen und stilvolle Ästhetik auf einer Ebene.Mit, verteilt auf einer clever strukturierten Grundfläche, ermöglicht das Haus komfortables Wohnen ohne Treppen. Die klare Raumaufteilung, hochwertige Ausstattung und energetisch sinnvolle Bauweise machen den Lifetime 11 zu einem echten Allrounder für jede Lebensphase.Der Bungalow überzeugt mit einer(Küche 11,80 m² + Wohnen/Essen 40,26 m²), die zum Herzstück des Hauses wird. Hier trifft man sich zum Kochen, Entspannen und geselligen Beisammensein. Der direkte Zugang zur(24,30 m²) erweitert den Lebensraum in die Natur und macht jede Mahlzeit im Freien zum Highlight.Mit(12,30 m² | 12,30 m² | 16,35 m²), einem großzügigen Elternschlafzimmer (19,95 m²) und einemmit Badewanne sowie separatem Duschbad/WC bietet das Haus viel Platz für große und kleine Familien.Ein besonderes Plus: die direktZugang zur– ideal für kurze Wege und mehr Komfort im Alltag.allkauf steht seit über 40 Jahren für Qualität, Innovation und Kundennähe im Hausbau. Mit dem Ausbauhaus-Prinzip bietet das Unternehmen maximale Gestaltungsfreiheit – und das bei voller Unterstützung. Bauherren profitieren von:Mit dembietet allkauf einen Bungalow, der Design, Funktionalität und Komfort harmonisch vereint. Dank durchdachter Planung und modernem Erscheinungsbild ist dieses Hausmodell der perfekte Begleiter für alle Lebensabschnitte – ob jung oder alt, Single, Paar oder Großfamilie.Lassen Sie sich inspirieren – Ihr Traumhaus wartet!