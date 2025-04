Designhäuser mit Zukunft

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Kontrollierte Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung

Dreifach verglaste Fenster mit Rollläden

Fußbodenheizung

Echtholztreppe und hochwertige Sanitärausstattung

In einer Welt, in der architektonische Eleganz, funktionale Raumgestaltung und Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzt allkauf mit seinem Apartmenthaus „Apartment 2“ neue Maßstäbe. Das Designhaus überzeugt nicht nur durch sein äußeres Erscheinungsbild, sondern auch durch ein Wohnkonzept, das Komfort, Ästhetik und Investitionswert vereint.Das Mehrfamilienhaus „Apartment 2“ besticht durch seine klare Formensprache und das moderne Walmdach mit 22° Dachneigung – ein Merkmal, das dem Gebäude eine stilvolle, fast mediterrane Leichtigkeit verleiht. Mit seinen drei Wohneinheiten, darunter eine exklusive Penthouse-Wohnung, bringt es das Beste aus zwei Welten zusammen: funktionale Mietflächen im Erdgeschoss und luxuriöses Wohnen über den Dächern im Obergeschoss​.Das Herzstück dieses Designhauses ist zweifellos die Penthouse-Wohnung. Mit großzügigen 158,58 m² Wohnfläche, einem lichtdurchfluteten Wohn-Ess-Bereich, zwei Kinderzimmern, einem zusätzlichen Badezimmer sowie einem separaten Büro bietet sie Raum für ein stilvolles Familienleben oder ein repräsentatives Zuhause für Freiberufler und Kreative. Zwei große Balkone erweitern den Wohnraum ins Freie und schaffen eine Verbindung zwischen Innenarchitektur und Naturerlebnis.Auch das Erdgeschoss ist durchdacht gestaltet. Die beiden barrierefreien Wohnungen (69,31 m² und 78,36 m²) bieten moderne Grundrisse mit offenen Wohn-Ess-Koch-Bereichen, Schlafzimmern und komfortablen Bädern. Ideal für Paare, Senioren oder Singles, die Wert auf Komfort und Qualität legen. Ein gemeinsamer Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss unterstreicht die praktische Komponente des Konzepts.Neben der anspruchsvollen Gestaltung punktet das Apartmenthaus mit zukunftsweisenden technischen Lösungen:Hinzu kommen flexible Ausbaupakete und das optionale, das den Innenausbau stressfrei von Profis übernehmen lässt​.„Apartment 2“ ist nicht nur ein architektonisches Highlight – es ist auch eine clevere Kapitalanlage. Die Kombination aus hochwertiger Ausstattung, durchdachter Raumaufteilung und der Möglichkeit zur Vermietung oder zum Verkauf einzelner Einheiten macht das Haus besonders attraktiv für Investoren mit Sinn für Stil und Nachhaltigkeit.