Zweimal Gold – Alfried Krupp Krankenhaus erneut ausgezeichnet

regelmäßige Compliance-Beobachtung der Durchführung der Händedesinfektion,

jährliche Fortbildungen zur Händedesinfektion für Mitarbeitende,

umfassende Ausstattung mit Desinfektionsspendern,

die organisatorische Arbeit im Lenkungsausschuss und der Fachabteilung Hygiene,

Aktionstage, bei denen auch das Modell „Die 5-Indikationen der Händedesinfektion“ eingeführt wurde.

Regelmäßig prüft die „Aktion Saubere Hände“ die Hygienemaßnahmen in Gesundheitseinrichtungen und verleiht dafür Auszeichnungen in Bronze, Silber oder Gold.Die Mitarbeitenden in Essen-Rüttenscheid und Essen-Steele erfüllen die hohen Anforderungen an eine gute Händedesinfektion in Gesundheitseinrichtungen und sind dafür mit dem höchsten Zertifikat in Gold ausgezeichnet worden., freut sich Dr. med. Rudolf Eicker, Leiter der Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektiologie Das Desinfizieren oder Waschen der Hände gehört zu den einfachsten und wichtigsten Werkzeugen, wenn es um die Vermeidung von Infektionen geht. Im Alfried Krupp Krankenhaus finden Patienten und Mitarbeitende deshalb überall Desinfektionsmittelspender. Für das Krankenhauspersonal gilt zudem: Vor und nach jedem Kontakt mit dem Patienten und dessen Umfeld ist eine mindestens dreißig Sekunden lange gründliche Händedesinfektion durchzuführen.Um bei der „Aktion saubere Hände“ die höchste Auszeichnung zu erhalten, haben die Mitarbeiter zahlreiche Aktionen und regelmäßige Maßnahmen erfolgreich am Krankenhaus etabliert und erfüllen somit alle Qualitätsstandards. Dazu gehören zum Beispiel, freut sich Dr. med. Rudolf Eicker, Leiter der Abteilung Krankenhaushygiene und Infektiologie, über den Erfolg.So arbeitet das Team der Krankenhaushygiene aktuell daran, alle Betten im Alfried Krupp Krankenhaus mit Desinfektionsmittelspendern auszustatten. „, erklärt Dr. med. Rudolf Eicker.Die „Aktion Saubere Hände“ ( https://www.aktion-sauberehaende.de/ ) basiert auf der WHO-Kampagne „Clean Care is Safer Care“.Sie wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit ins Leben gerufen und wird vom Nationalen Referenzzentrum für Surveillance ( https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control ) von nosokomialen Infektionen und dem Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. getragen.