Motivationspreis 2024: Ergotherapeutin Jasmin Wolf für herausragendes Engagement ausgezeichnet

In der Begründung heißt es: “16 Nominierungen – vom Leitenden Oberarzt bis zu dankbaren Patienten – zeugen davon, dass Jasmin Wolf Deutschlands motivierteste Ergotherapeutin sein könnte. Ihre Attribute reichen von `unglaublich motiviert, kompetent und hilfsbereit` und `kreativ und einfühlsam` bis zu ein `Vorbild für alle`. Jasmin Wolf ist Ergotherapeutin mit Leib und Seele im Alfried Krupp Krankenhaus Essen und mittlerweile ein YouTube-Star. Auf der Videoplattform zeigt sie ergotherapeutische Übungen für zuhause, eines ihrer Videos wurde bereits über 100.000 mal gesehen.“Ein Schlaganfall kann zu schwerwiegenden Sprach-, Gleichgewichts-, Konzentrations- oder Feinmotorikstörungen sowie Lähmungen und Störungen der Sensibilität führen. Über einfache ergotherapeutische Übungen können Betroffene Lebensqualität zurückzugewinnen. Die Videos mit leichten Übungen zum Nachmachen sind für Patienten im Krankenhaus und für individuelles Training zu Hause gedacht. Zu sehen sind über den YouTube-Kanal des Alfried Krupp Krankenhaus.Die Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Liz Mohn, verlieh den Motivationspreis 2024 an zwölf besonders engagierte Menschen. Zu den Preisträgern gehören Betroffene, Fachleute und Ehrenamtliche. Den Ehrenpreis haben die Musikerin Patricia Kelly und Schauspielerin Friederike Linke für engagierte Arbeit für die Stiftung und Schlaganfall-Betroffene bekommen. Ebenso ausgezeichnet wurde Prof. Dr. Otto Busse für seine Pionierarbeit bei der Einführung von Schlaganfall-Spezialstationen (Stroke Units) in Deutschland.