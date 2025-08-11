Essener Kompetenz- und Beckenbodenzentrum durch Cert-IQ erfolgreich zertifiziert

Bindegewebsschwäche

Beckenbodenmuskelschwäche

Schwangerschaft und Geburt

Übergewicht

Körperlich belastende Tätigkeiten

Vaginales Druck- oder Fremdkörpergefühl

Sicht- oder tastbare Veränderungen

Blasen- und Darmentleerungsstörungen

Schmerzen beim Stuhlgang

Harnverhalt

Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz): Urinverlust bei körperlicher Belastung, Lachen, Niesen oder Husten.

Dranginkontinenz: Plötzlicher, starker Harndrang – oft zu stark, um rechtzeitig die Toilette zu erreichen.

Mischinkontinenz: Kombination aus beiden Formen.

Häufiges Pressen beim Stuhlgang

Unvollständige Entleerung

Notwendigkeit der manuellen Unterstützung bei der Entleerung

Schmerzen im Unterbauch oder Analbereich

Darmkrämpfe

Blähungen

Angeborene Fehlbildungen

Das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Essen-Ruhr, das das Alfried Krupp Krankenhaus gemeinsam mit dem Elisabeth-Krankenhaus Essen betreibt, wurde offiziell zertifiziert. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität der spezialisierten Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Beckenbodenschwäche und Inkontinenz.Inkontinenz betrifft in Deutschland Millionen Menschen – Frauen wie Männer, junge wie ältere. Trotz der weit verbreiteten Problematik wird das Thema in der Gesellschaft oft tabuisiert und viele Betroffene sprechen aus Scham nicht über ihre Beschwerden. Das Beckenbodenzentrum Essen setzt genau hier an: Es bietet eine umfassende Diagnostik, individuell angepasste Therapieangebote sowie operative Verfahren auf höchstem medizinischem Niveau. Ziel ist es, die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern und Beckenboden- sowie Kontinenzprobleme optimalerweise vollständig zu beheben.Die zertifizierte Einrichtung bündelt die Expertise beider Kliniken und ermöglicht so eine ganzheitliche, interdisziplinäre Versorgung. Dabei werden sowohl konservative Behandlungswege wie gezielte Beckenbodentherapien und moderne Hilfsmittel als auch innovative operative Verfahren angeboten.betont Dr. Norbert Nosal, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe des Elisabeth-Krankenhaus Essen. Deshalb setzt das Beckenbodenzentrum neben der Behandlung auch auf frühzeitige Aufklärung und umfassende Beratung, um Betroffene zu ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu suchen.Dr. med. Philipp Hofmann, Oberarzt und Koordinator des Beckenbodenzentrums am Alfried Krupp Krankenhaus, bestätigt:Dies gilt auch ganz besonders für das Thema Stuhlinkontinenz, bestätigt Johannes Schimmele, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Alfried Krupp Krankenhaus:Das Zentrum richtet sich an Patientinnen und Patienten sowie an Ärztinnen und Ärzte aus der Region, die eine spezialisierte Anlaufstelle suchen. Durch die Zertifizierung ist nun auch offiziell bestätigt, dass das Beckenbodenzentrum Essen höchsten Ansprüchen an Qualität, Kompetenz und Patientenzufriedenheit gerecht wird.Die Spezialistinnen und Spezialisten unterscheiden im Beckenbodenzentrum zwei verschiedene Diagnosen:Mögliche Auslöser:Häufige Beschwerden: