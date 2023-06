In Deutschland leiden mindestens neun Millionen Menschen an ständigem Harndrang, ungewolltem Urinverlust oder Stuhl-Inkontinenz. Dabei handelt es sich bei einer Blasenschwäche nicht wie oft vermutet um ein typisches „Ältere-Menschen-Leiden“, auch jüngere Frauen und Männer kann diese Erkrankung treffen.Dennoch: Weniger als die Hälfte der Betroffenen vertraut sich einem Arzt an oder sucht professionelle Hilfe, obwohl es mittlerweile viele therapeutische Möglichkeiten gibt, die Erkrankungen zu heilen oder die Probleme deutlich zu lindern.Anlass für das Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Essen-Ruhr des Alfried Krupp Krankenhaus und der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses Essen zwei gemeinsame Informationsveranstaltungenzum Thema „Diagnostik und Therapie bei Blasen- und Darmschwäche“ anzubieten. Ab 17.30 Uhr klären Fachärzte und Experten über Themen wie Ursachen, Diagnostik, Therapieoptionen oder Prävention auf, geben wertvolle Tipps und nehmen sich viel Zeit für die Fragen der Zuhörer.Elisabeth-Krankenhaus EssenHörsaalKlara-Klopp-Weg 145138 EssenAlfried Krupp KrankenhausSteeleAkademie am Steeler BergHellweg 94, 2. Etage45276 EssenChefarzt Dr. med. Norbert NosalSchwerpunkt Gynäkologische OnkologieFrauenklinik desElisabeth-Krankenhaus EssenLeitender Oberarzt Johannes SchimmeleKlinik für Allgemein- und ViszeralchirurgieAlfried Krupp KrankenhausOberarzt Dr. med. Philipp HofmannKlinik für Urologie und urologische OnkologieAlfried Krupp KrankenhausDie Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Ausführliche Informationen über die Welt Kontinenz Woche unter: www.kontinenz-gesellschaft.de