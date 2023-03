Sanierung der Clouth Lackfabrik voll im Gange

Die Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG in Offenbach am Main befindet sich seit dem 13. März 2023 in einem vorläufigen Insolvenzverfahren.



Zwischenzeitlich ist es der Geschäftsleitung zusammen mit dem Team der Sanierungsberaterin Petra Heidenfelder von Schneider Geiwitz & Partner Restrukturierung gelungen, die Produktion wieder voll aufzunehmen.



Wichtige Kunden und Partner des Unternehmens haben ihre Unterstützung signalisiert. Sämtliche Lieferanten haben die Lieferung von Rohstoffen wieder aufgenommen, so dass die Produktion der qualitativ hochwertigen Produkte wieder läuft. Zurzeit liegen mehr Aufträge vor als aktuell abgearbeitet werden können.



Die Löhne und Gehälter der rund 110 Mitarbeiter sind bis Ende Mai gesichert. Die Arbeitnehmer haben pünktlich zum Monatsende den Lohn für März ausgezahlt bekommen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat über ein Darlehen mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit die Löhne vorfinanziert.



Seit Mittwoch ist die Beratungsgesellschaft Dr. Wieselhuber & Partner exklusiv beauftragt, den strukturierten Verkaufsprozess durchzuführen. Das Team um Philippe Piscol und Eva Ringelspacher führt den M&A-Prozess durch. Es wird ein Investor gesucht, der zu dem mittelständischen Unternehmen Alfred Clouth Lackfabrik passt. Die Geschäftsleitung und RAin Heidenfelder sehen gute Chancen, für das Unternehmen einen Investor zu finden, mit dem man gemeinsam das Unternehmen zukunftssicher aufstellen kann. Daher werden alle Kunden gebeten, dem Unternehmen treu zu bleiben und nicht auf andere Mitbewerber umzusteigen. Wie man aus dem Markt vernimmt, hat bereits ein heftiger Abwerbekampf hinter den Kulissen begonnen. Dies ist nach aktueller Sicht nicht notwendig, denn die Alfred Clouth Lackfabrik beliefert den Markt weiter mit ihren bekannten Produkten.



Interessenten können sich direkt am besten per E-Mail an petra.heidenfelder@schneidergeiwitz.de oder die Beratungsfirma Dr. Wieselhuber & Partner unter piscol@wieselhuber.de wenden.



Über SGP Schneider Geiwitz Restrukturierung



SGP Schneider Geiwitz unterstützt seit mehr als 40 Jahren Unternehmen. Mit rund 320 Mitarbeitern ist die Kanzlei neben dem Hauptsitz in Neu-Ulm an 20 weiteren Standorten vertreten. Mit den Sparten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung sowie Restrukturierung deckt das Unternehmen ein umfassendes Leistungsangebot für Unternehmen ab.