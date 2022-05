Königsdisziplin Nassräume

Der repräsentative Stellenwert des Bads steigt zunehmend – damit auch Größe, Aufenthaltsdauer und Wert der Ausstattung. Nicht mehr auf notwendige Armaturen und Fliesen reduziert, macht das bislang so genannte Badezimmer heute seinem Namen alle Ehre: Mit High-Tech, innovativer Keramik sowie hochwertigen Möbeln und Böden wird das Bad zum neuen „Wohnzimmer“ in dem man vom Alltag abschalten, relaxen und entspannen kann. Aktuell ist vor allem Holz im Bad beliebt, denn es strahlt optisch und haptisch angenehme Wärme aus. Im Trend liegen nicht nur Naturholz, sondern auch lackierte Oberflächen in Matt-Schwarz und Weiß. Gleichermaßen en vogue ist der edle, puristische Mix aus beiden Gestaltungen: Naturholz in Kombination mit matt grau, anthrazit oder schwarz lackierten Badmöbeln.Damit die Freude am Holz im Bad ungetrübt und von langer Dauer ist, bedarf es hochwertiger, spezieller Schutz- und Pflegebehandlung – hier ist der Experte gefragt! Denn Nass- und Feuchträume sind eine der stärksten Herausforderungen für die Holzbehandlung im Innenbereich: Gerade nach dem Duschen oder Baden kann die Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % betragen. Sind Hölzer nicht zuverlässig vorm Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit geschützt, drohen Schäden wie Schimmel oder Rissbildung. Mängel, die zeit- und kostenaufwendige Renovierungsarbeiten zur Folge haben können. Holzexperte CLOU hat optimale Lösungen: für Naturholz-Design ebenso wie für deckend lackierte Oberflächen.Öle sind die erste Wahl, wenn eine möglichst naturnahe Holzanmutung gewünscht wird. Allerdings müssen sie in Nassbereichen extremen Anforderungen standhalten. Die starke Neuentwicklung von CLOU ist hier das MONOCARE 2K-Öl. Es ist hoch wasserbeständig, schnell trocken und rutschsicher nach DIN 51130 / BGR 181 R10. Zudem leicht und schnell zu verarbeiten: Es schützt und färbt in einem Arbeitsgang. Mit maximaler Transparenz und Klarheit betont und erhält es den natürlichen Holz- Charakter, speziell beim Trendholz Eiche. Weiteres Plus: Es unterstützt ein wohngesundes Raumklima, denn es ist VOC-frei – auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachsen.Soll eine tiefmatte Versiegelung mit rauer Rohholz-Anmutung und eleganter Holzanfeuerung erzielt werden, setzt der Experte auf CLOUCRYL® Supermattlack. Die außergewöhnlich hochbeständige 2K-PU-Schichtlackierung sichert einen dauerhaften, nicht aufglänzenden Matt-Effekt. Neben der ausgeprägten Nässebeständigkeit ist die Lackierung äußerst kratzunempfindlich und abriebfest. Die matte Oberfläche bleibt damit selbst bei erhöhter Kratz- und Scheuerbeanspruchung langlebig natürlich schön erhalten!Ob Holz, Holzwerkstoffe oder MDF: Badmöbel müssen absolut wasserdicht versiegelt werden. CLOU bietet für Nassräume eine spezielle System-Beratung mit innovativen Produkten für deckende Lackierungen. Und das gesundheits- und umweltverträglich auf Wasserbasis!Das CLOU HYDRO Wasserlacksystem punktet mit einem gezielten Beschichtungsaufbau, der hoch strapazierfähige Oberflächen im Extrembereich ermöglicht und mit dem PREMIUM PLUS-System eine herausragende Lösung für den Badausbau darstellt.Hier spielt CLOU in der Top-Liga der Wasserlack-Produkttechnologie: Mit CLOU HYDRO Superit 2K und dem CLOU VarioTOP Spritzfüller 1K|2K bietet CLOU das Beste, was in diesem Segment möglich ist. CLOU HYDRO Superit 2K wurde zur Veredelung hochwertiger Inneneinrichtungen – speziell in Bad und Küche – entwickelt. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende Isolierwirkung aus, die perfekte Basis für den Premium-Aufbau. Danach folgen zwei Aufträge mit dem CLOU VarioTOP Spritzfüller 1K|2K, dem zweiten Highlight des neuen CLOU Wasserlack-Programms. Das Produkt ist variabel mit wasserbasierten oder lösemittelhaltigen Systemen überlackierbar.Nach Trocknung folgt die Farblackierung mit dem CLOU HYDRO-Decklack. Ein Anstrich genügt und gewährt einen dauerhaft brillanten Farbtonerhalt! Bereits nach drei Stunden erfolgt die Endlackierung mit dem CLOU HYDRO SUPERIT 2K, der als Klarlack durch eine überragende Transparenz überzeugt.Das leistungsstarke Wasserlacksystem mit innovativer CLOU Top-Technologie sichert kompromisslos perfekte Lackierungen mit hoher Strapazierfähigkeit sowie dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit, Kratzern und Abrieb. Alle Infos zeigt der Folder unter www.clou.de