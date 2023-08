Gläubigerversammlung stimmt Fortführung der Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG zu

Investorenprozess läuft auf Hochtouren

Die Gläubigerversammlung hat am 4. August der Fortführung des Geschäftsbetriebes der Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG zugestimmt. Das Unternehmen konnte in den letzten Monaten stabilisiert werden. Durch das Vertrauen der Kunden in die Marke CLOU wurden Produktionsaufträge erteilt und eine gute Auslastung ermöglicht.



Die Gläubigerversammlung stimmte ferner zu, dass Roland Bantel als Interimsmanager die Insolvenzverwalterin Petra Heidenfelder bei der wirtschaftlichen Stärkung und Neuausrichtung des Unternehmens unterstützt. Mit seiner Erfahrung von über 30 Jahren in diversen Führungsfunktionen und als ehemaliger Vorstand einer börsennotierten AG sowie seinen umfangreichen Kenntnissen in Vertrieb und Marketing ist Roland Bantel überzeugt, die Alfred Clouth Lackfabrik wieder auf erfolgreichen Kurs zu bringen.



Laut Aussage von Petra Heidenfelder läuft der Investorenprozess mit Hochdruck weiter und könnte in den nächsten Wochen erfolgreich abgeschlossen werden. Bis dahin setzen alle Beteiligten auf das weiterhin hohe Engagement der Mitarbeiter und die Treue und das Vertrauen der Kunden.