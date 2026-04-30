Stabiles Herz-Kreislaufsystem
Wie Akury Informations-Chips bioenergetisch für Rhythmus und Widerstandskraft sorgen
Die Akury Informations-Chips basieren auf dem Prinzip der bioenergetischen Informationsübertragung. Jede Zelle, jedes Organ und jedes System des Körpers besitzt ein eigenes natürliches Frequenzspektrum. Störungen im Energiefluss – etwa durch Stress, Umwelteinflüsse oder Blockaden – führen zu disharmonischen Schwingungsmustern. Die handlichen Chips (ca. 20 × 20 mm in einer Acrylglaskapsel) sind mit spezifischen, themenbezogenen Frequenzen und harmonisierenden Schwingungsmustern „informiert“. Getragen in der Hosentasche oder am Körper übertragen sie diese Informationen sanft an den Organismus, lösen Blockaden und fördern den freien Energiefluss. Die Wirkung ist über Elektroenzephalogramm (EEG) und Herzratenvariabilität (HRV) messbar, wie Untersuchungen an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bereits 2018 bestätigten.
Besonders für das Herz-Kreislauf-System hat AkuRy GmbH gezielte Lösungen entwickelt. In der Kategorie „Info-Chips Herzkreislauf“ finden sich unter anderem Chips zu Themen wie Arterien und Venen (AUV), Blutgefäße (BGF), gesunder Rhythmus (GER) oder Heart-Brain-Coherence (HGK). Ein Highlight ist das spezielle SET zur Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems und der Thermoregulation bei extremen Witterungsbedingungen. Es unterstützt den Hypothalamus bei der Anpassung der Körpertemperatur an Hitze- oder Kältewellen und mindert dadurch typische Folgebelastungen wie Herzrasen, Kreislaufbeschwerden oder Hitzekollaps. Der Chip „Stabiles Kreislaufsystem“ berücksichtigt dabei komplexe Zusammenhänge: Herzrhythmus, Biorhythmus, Schlaf-Wach-Rhythmus sowie jahres- und tageszeitliche Einflüsse werden in ein harmonisches Gesamtbild integriert.
„Unsere Chips ersetzen keine medizinische Behandlung, sondern ergänzen sie auf einer feinstofflichen Ebene“, erklärt Heiko Wenner, Gründer der AkuRy GmbH und Bioenergetik-Experte. „Sie helfen dem Körper, wieder in seinen natürlichen Takt zu finden – ganz ohne Medikamente oder Eingriffe.“ Die Wirkung hält nachweislich bis zu zehn Jahre an, solange der Chip in der Originalfolie bleibt. Viele Nutzer berichten von spürbarer innerer Ruhe, besserer Stressresilienz und stabilerer Kreislaufregulation – besonders in herausfordernden Situationen wie Hitzewellen oder nach stressigen Phasen.
Die Akury Informations-Chips sind über den Onlineshop www.akuryprodukte.de sowie ausgewählte Partner erhältlich. Ein kostenloser Produktfinder und eine individuelle Austestung per Foto (info@akury.de) erleichtern die gezielte Auswahl.
Hinweis: Die Akury Chips dienen der bioenergetischen Unterstützung. Sie ersetzen keine ärztliche, therapeutische oder heilpraktische Behandlung. Eine Wirkung wird nicht garantiert, sondern ergibt sich aus den individuellen Resonanzfähigkeiten des Organismus.
Über AkuRy GmbH Die AkuRy GmbH entwickelt seit über 20 Jahren hochwertige Informations-Chips auf Basis bioenergetischer Prinzipien. Mit Sitz im Odenwald steht das Unternehmen für innovative, nebenwirkungsfreie Unterstützung von Körper, Geist und Seele.