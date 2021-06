Schutz vor Bio- und Bodyhacking-Manipulation

Biohacking ist der biologische, chemische oder technische Eingriff in Organismen mit dem Ziel der Veränderung. Biohacking erlaubt Experimente, die für die Wissenschaft von Bedeutung sind, selbst wenn sie nicht in ihrem Rahmen durchgeführt werden. Problematisch wird es, sobald gesellschaftlicher, politischer oder wirtschaftlicher Druck entsteht, etwa wenn das Tragen eines Chips zur Norm wird, der sich kaum jemand entziehen kann, und Privatsphäre und informationelle Autonomie beeinträchtigt sind, was ein Thema der Informationsethik ist. Auch gesundheitliche Folgen mögen auftreten. Auch könnte durch gezielte Manipulation, Veränderungen in Organismen gezielt gesteuert werden.



Der Informations-Chip soll den Körper vor ungewollten manipulativen Eingriffen von außen stabilisieren und schützen.

