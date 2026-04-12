Mehr Power durch Aktivierung des Energiestoffwechsels
AkuRy Informations-Chips: Innovative bioenergetische Unterstützung für den Energiestoffwechsel
Was ist der Energiestoffwechsel?
Der Energiestoffwechsel umfasst die komplexen biochemischen Prozesse in den Zellen, bei denen Nahrung in nutzbare Energie umgewandelt wird. Im Mittelpunkt steht die Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) – der „Energiewährung“ des Körpers – in den Mitochondrien. Er gliedert sich in Aufbau- und Abbauprozesse (anaboler und kataboler Stoffwechsel) und ist entscheidend für Vitalität, Regeneration, Konzentration und das allgemeine Wohlbefinden. Störungen durch Stress, Nährstoffmangel oder Umwelteinflüsse können zu Müdigkeit, Leistungseinbußen und langfristigen Vitalitätsdefiziten führen.
So unterstützen AkuRy Informations-Chips den Energiestoffwechsel
Die AkuRy Informations-Chips basieren auf dem Prinzip des Bioenergetischen Informationsmanagements. Die kleinen Trägerplättchen (ca. 20 × 20 mm) sind mit harmonisierenden Resonanzmustern und feinstofflichen Informationen „informiert“. Über das Naturgesetz der Resonanz interagieren sie mit dem bioenergetischen System des Organismus, lösen Blockaden und fördern den natürlichen Energiefluss – ganz ohne chemische oder pharmakologische Wirkstoffe. Die Chips werden einfach am Körper getragen und wirken langanhaltend bis zu 15 Jahre.
Besonders für den Energiestoffwechsel wurde der STW 09 – Energiestoffwechsel entwickelt. Er optimiert gezielt die energetischen Prozesse im Stoffwechsel, unterstützt die ATP-Produktion auf bioenergetischer Ebene und harmonisiert die gesamten Stoffwechselabläufe.
Eine wertvolle Ergänzung stellt der EXT 03 D-Ribose dar. D-Ribose ist ein natürliches Monosaccharid, das eine zentrale Rolle bei der schnellen Regeneration von ATP spielt. Der EXT 03 Chip überträgt die bioenergetische Information dieser Substanz und unterstützt so gezielt die zelluläre Energieversorgung, insbesondere in Phasen hoher Belastung oder bei bestehender Erschöpfung. Viele Nutzer berichten in Kombination mit STW 09 von spürbar mehr Vitalität, schnellerer Erholung und einem stabileren Energielevel im Alltag.
Die Chips ersetzen keine medizinische Behandlung, sondern ergänzen diese auf feinstofflicher Ebene und stärken die natürliche Selbstregulationsfähigkeit des Körpers.
„Unsere Informations-Chips helfen dem Körper, seine eigene Balance besser zu nutzen – gerade beim Energiestoffwechsel, der für viele Menschen eine zentrale Schwachstelle darstellt“, erklärt Heiko Wenner, Geschäftsführer der AkuRy GmbH. „Mit Chips wie STW 09 und EXT 03 D-Ribose bieten wir sanfte, aber wirkungsvolle Unterstützung für alle, die mehr Energie und Lebensqualität wünschen.“
Die Wirkung der Chips ist unter anderem durch EEG- und HRV-Messungen (Herzratenvariabilität) objektivierbar. Sie lassen sich einzeln oder in thematisch abgestimmten Sets kombinieren und passen sich individuellen Bedürfnissen an.
Über die AkuRy GmbH
Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald ist seit über 20 Jahren Pionier im Bereich Bioenergetisches Informationsmanagement. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Informations-Chips zur sanften Unterstützung des bioenergetischen Gleichgewichts, zum Schutz vor negativen Umwelteinflüssen und zur Stärkung der natürlichen Immunabwehr.
Weitere Informationen, den passenden Chip oder den praktischen Produktfinder finden Sie unter: www.akuryprodukte.de