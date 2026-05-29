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AkuRy GmbH Zum Hartberg 20 64739 Höchst, Deutschland http://www.akury.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Wenner +49 6103 570310
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Krisen, Stress und Zukunftsangst

Wie die AkuRy GmbH und Erfinder Heiko Wenner den Alltag der Menschen entlasten

(lifePR) (Höchst, )
Inflation, geopolitische Konflikte, steigender Leistungsdruck und eine zunehmend reizüberflutete Welt: Viele Menschen fühlen sich heute überfordert und belastet. Studien zeigen, dass Dauerstress, Zukunftsängste und Schlafstörungen zu den drängendsten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit gehören.

Während die großen Krisen oft schwer zu beeinflussen sind, wächst das Bedürfnis nach wirksamen Methoden, die helfen, besser mit ihnen umzugehen. Hier setzt die AkuRy GmbH an. Mit ihren innovativen Frequenzchips bietet das deutsche Unternehmen eine energetische Unterstützung für den modernen Alltag – entwickelt vom Erfinder Heiko Wenner.

Die größten Belastungen unserer Zeit

Der Alltag vieler Menschen ist geprägt von permanenter Reizüberflutung und multiplen Stressfaktoren:
  • Wirtschaftliche Unsicherheit durch steigende Lebenshaltungskosten
  • Beruflicher Dauerdruck und ständige Erreichbarkeit, die zu Erschöpfung und Burnout führen
  • Zukunfts- und Umweltängste, die ein Gefühl von Ohnmacht erzeugen
  • Elektrosmog durch WLAN, 5G und digitale Geräte, der das Wohlbefinden zusätzlich beeinträchtigen kann
Das Prinzip der AkuRy Frequenzchips

Die AkuRy Chips sind kleine, hochinformierte Datenträger in Form von Aufklebern oder Anhängern. Sie basieren auf den Prinzipien der Bioresonanz und feinstofflichen Frequenztechnologie, die Heiko Wenner über viele Jahre hinweg entwickelt hat.

Ziel der Technologie ist es, das körpereigene Energiefeld zu harmonisieren und negative Umwelteinflüsse energetisch auszugleichen. Die Chips können direkt am Körper getragen, auf das Smartphone geklebt oder im Wohn- und Schlafbereich platziert werden.

„Wir können die großen Krisen der Welt oft nicht direkt verändern – aber wir können beeinflussen, wie unser Körper und unser Geist darauf reagieren“, erklärt Erfinder Heiko Wenner. „Unsere Frequenzchips wurden entwickelt, um dem Menschen in einer reizüberfluteten Umwelt energetischen Schutz und harmonische Impulse zu geben. So stärken sie die innere Resilienz genau dort, wo sie im Alltag am meisten gebraucht wird.“

Wie die AkuRy-Technologie im Alltag wirkt

Die Anwender der AkuRy Chips berichten von folgenden positiven Effekten:
  1. Reduzierung feinstofflichen Stresses – Schutz vor den energetischen Auswirkungen von Elektrosmog und digitaler Dauerbelastung.
  2. Förderung innerer Ruhe – spürbare Entlastung bei nervöser Unruhe und emotionalem Stress.
  3. Bessere Schlafqualität – durch ein harmonisiertes Umfeld, besonders im Schlafzimmer, für tiefere Regeneration.
  4. Stärkung der Resilienz – mehr Gelassenheit und innere Stabilität gegenüber äußeren Krisen und Alltagssorgen.
Ein innovativer Baustein der modernen Gesundheitsvorsorge

Die Frequenztechnologie der AkuRy GmbH versteht sich nicht als Ersatz für medizinische oder therapeutische Behandlungen. Sie ist vielmehr ein niedrigschwelliger, ergänzender Ansatz, der Menschen ein Stück Kontrolle über ihr unmittelbares energetisches Umfeld zurückgibt.

In Zeiten, in denen äußere Umstände schwer zu kontrollieren sind, bieten die Entwicklungen von Heiko Wenner eine praktische Möglichkeit, mehr innere Ruhe, Kraft und Ausgeglichenheit in den Alltag zu bringen.

Über die AkuRy GmbH

Die AkuRy GmbH ist ein innovatives deutsches Unternehmen im Bereich der ganzheitlichen Frequenztechnologie. Basierend auf den bahnbrechenden Erkenntnissen und Entwicklungen des Erfinders Heiko Wenner übersetzt das Unternehmen moderne energetische Forschung in einfache, alltagstaugliche Lösungen – mit dem Ziel, das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig zu stärken.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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