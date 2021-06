Für wen ist die Ausleitung von schädlichen Impfinhaltsstoffen wichtig?

Die Antwort darauf ist: JA, das Thema Ausleitung wird für alle Menschen von großer Bedeutung werden.



Warum? Viele Millionen Menschen wurde schon geimpft, ein Großteil zum zweiten Mal. Die Impfinhaltsstoffe (auch Nanopartikel) werden von den Geimpften auf natürlichem Wege ausgeschieden. Die Filter in den Kläranlagen reichen bei weitem nicht aus, um diese Nanopartikel herauszufiltern. Die Folge daraus ist, dass diese Partikel in den natürlichen Kreislauf unserer Nahrungskette gelangen. Irgendwann werden sich die Impfinhaltsstoffe in den Körpern der nicht geimpten Personen wiederdingen .



Deshalb: Fangen Sie jetzt schon an, etwas dagegen zu unternehmen, indem Sie ihren Körper schützen und die Impfinhaltsstoffe ausleiten. Im Übrigen sind auch Tiere und Pflanzen (das gesamte System „Erde“ ) davon betroffen. Der natürliche Kreislauf wir dafür schon Sorge tragen.



Es war mir jetzt wichtig, darauf hingewiesen zu haben und ich weiß nicht, ob sich ein Wissenschaftler auf dieser Welt überhaupt schon einmal Gedanken über dieses Thema gemacht hat!



Wenn nein, sollten die Experten es schnellstmöglich tun.

