Was sind frühkindliche Reflexe?
Frühkindliche (primitive) Reflexe sind angeborene, automatische Bewegungsmuster, die Säuglinge schützen und das Überleben sichern. Dazu gehören unter anderem:
- Moro-Reflex (Schreckreflex)
- Saug- und Schluckreflex
- Greifreflex
- Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)
- Spinaler Galant-Reflex u. v. m.
Bedeutung für die kindliche Entwicklung
Störungen während Schwangerschaft, Geburt oder in den ersten Lebensjahren können die Integration behindern. Viele Eltern und Therapeuten nutzen daher gezielte Bewegungsprogramme, neurophysiologische Übungen oder ergänzende Methoden, um die Reflexintegration zu fördern.
Akury Informations-Chips als sanfte Unterstützung
Die Akury Informations-Chips sind kleine, laminierte Träger mit spezifischen harmonisierenden Frequenz- und Schwingungsinformationen. Sie sollen den Körper auf bioenergetischer Ebene unterstützen und die natürliche Integration der Reflexe erleichtern.
Besonders relevant ist der Basis-Chip „FRF“ (Frühkindliche Reflexe), der bereits während der Schwangerschaft eingesetzt werden kann. Weitere Chips adressieren einzelne Reflexe oder unterstützen die Nachintegration bei Kindern und Erwachsenen. Die Anwendung ist einfach: Chip am Körper tragen oder über Nacht unter das Kopfkissen legen.
Wichtiger Hinweis: Die Akury Chips ersetzen nicht den Arzt, keine ärztliche Diagnose und keine therapeutische oder medizinische Behandlung. Sie dienen ausschließlich als ergänzende, informationsbasierte Unterstützung auf bioenergetischer Ebene.
Fazit
Frühkindliche Reflexe bilden die neurologische Basis der kindlichen Entwicklung. Klassische Reflexintegrations-Programme bleiben die etablierte Methode. Akury Informations-Chips können als sanfte, unkomplizierte Ergänzung genutzt werden, um den Entwicklungsprozess positiv zu begleiten.
Eltern und Betroffene sollten bei Auffälligkeiten immer zuerst einen Kinderarzt, Neurologen, Therapeuten (z. B. Ergotherapie, Physiotherapie) oder Kinesiologen konsultieren. Die Chips stellen keine Heilbehandlung dar und ersetzen keine schulmedizinische Versorgung.