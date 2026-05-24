Moro-Reflex (Schreckreflex)

Saug- und Schluckreflex

Greifreflex

Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex (ATNR)

Spinaler Galant-Reflex u. v. m.

Frühkindliche Reflexe sind entscheidend für die motorische, kognitive und emotionale Entwicklung von Kindern. Die Akury Informations-Chips können dabei eine sanfte ergänzende Unterstützung bieten –Frühkindliche (primitive) Reflexe sind angeborene, automatische Bewegungsmuster, die Säuglinge schützen und das Überleben sichern. Dazu gehören unter anderem:Im Normalfall werden diese Reflexe im Verlauf der ersten Lebensjahre durch die Reifung des zentralen Nervensystems integriert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für koordinierte Bewegungen, gute Haltung, Konzentration, Lernfähigkeit und emotionale Regulation. Bleiben Reflexe aktiv (persistierend), können sie mit motorischen Ungeschicklichkeiten, Konzentrationsproblemen, Lernschwierigkeiten, sensorischen Verarbeitungsstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten zusammenhängen.Störungen während Schwangerschaft, Geburt oder in den ersten Lebensjahren können die Integration behindern. Viele Eltern und Therapeuten nutzen daher gezielte Bewegungsprogramme, neurophysiologische Übungen oder ergänzende Methoden, um die Reflexintegration zu fördern.Die Akury Informations-Chips sind kleine, laminierte Träger mit spezifischen harmonisierenden Frequenz- und Schwingungsinformationen. Sie sollen den Körper auf bioenergetischer Ebene unterstützen und die natürliche Integration der Reflexe erleichtern.Besonders relevant ist der, der bereits während der Schwangerschaft eingesetzt werden kann. Weitere Chips adressieren einzelne Reflexe oder unterstützen die Nachintegration bei Kindern und Erwachsenen. Die Anwendung ist einfach: Chip am Körper tragen oder über Nacht unter das Kopfkissen legen.Sie dienen ausschließlich als ergänzende, informationsbasierte Unterstützung auf bioenergetischer Ebene.Frühkindliche Reflexe bilden die neurologische Basis der kindlichen Entwicklung. Klassische Reflexintegrations-Programme bleiben die etablierte Methode. Akury Informations-Chips können als sanfte, unkomplizierte Ergänzung genutzt werden, um den Entwicklungsprozess positiv zu begleiten.Eltern und Betroffene sollten bei Auffälligkeiten immer zuerst einen Kinderarzt, Neurologen, Therapeuten (z. B. Ergotherapie, Physiotherapie) oder Kinesiologen konsultieren. Die Chips stellen keine Heilbehandlung dar und ersetzen keine schulmedizinische Versorgung.