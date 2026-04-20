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Frühjahrsmüdigkeit ade`

Wie AkuRy Informations-Chips den inneren Akku bioenergetisch aufladen

(lifePR) (Höchst, )
Die Tage werden länger, die Natur erwacht – doch bei vielen Menschen macht sich genau jetzt das Gegenteil bemerkbar: bleierne Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Antriebslosigkeit und ein Gefühl, als wäre der Winter noch nicht ganz vorbei. Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit trifft jährlich Millionen und ist weit mehr als nur „faules Wetter“. Experten sehen die Ursachen in hormonellen Umstellungen, Vitamin-D-Mangel nach dem Winter, Wetterwechseln und einem gestörten Energiestoffwechsel auf zellulärer Ebene. Der Körper muss sich neu justieren – und genau dabei kann moderne bioenergetische Unterstützung helfen.

Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald hat mit ihren Informations-Chips eine innovative, nicht-invasive Lösung entwickelt, die den Körper auf feinstofflicher Ebene unterstützt. Statt Pillen oder Koffein setzt das Unternehmen seit über 20 Jahren auf das Prinzip des Bioenergetischen Informationsmanagements. Jede Zelle, jedes Organ und jeder Organismus besitzt ein eigenes Frequenzspektrum. Die nur ca. 20 × 20 mm großen Chips sind mit harmonisierenden Resonanzmustern „informiert“ und übertragen diese Schwingungen über das Naturgesetz der Resonanz auf den Organismus. Blockaden lösen sich, der Energiefluss wird gestärkt – und der Körper kann sich selbst besser regulieren.

Besonders wirksam bei Frühjahrsmüdigkeit sind zwei speziell zusammengestellte Sets:
  • Der innere Frühjahrsputz (Triple-E-Set): Ein maßgeschneiderter „Reset“ für den Stoffwechsel. Der Chip unterstützt die innere Reinigung, aktiviert den Energiestoffwechsel und hilft dem Körper, die Umstellungsprozesse des Frühlings leichter zu meistern.
  • Set – Energielosigkeit, Antriebslosigkeit: Speziell entwickelt für anhaltende Erschöpfungszustände. Hier steht der STW 09 – Energiestoffwechsel-Chip im Mittelpunkt, der gezielt die mitochondrialen Prozesse bioenergetisch harmonisiert und für mehr Vitalität und Regeneration sorgt.
Die Anwendung ist denkbar einfach: Die Chips werden einfach in der Hosentasche, am Gürtel oder in einer Acrylglaskapsel am Körper getragen. Ihre Wirkung hält – bei richtiger Aufbewahrung – bis zu 15 Jahre an. Nutzer berichten von spürbar mehr Energie, besserer Konzentration und einem stabileren Wohlbefinden bereits nach wenigen Tagen. Die Effekte sind sogar messbar: Über EEG- und HRV-Messungen (Herzratenvariabilität) lässt sich eine verbesserte Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems nachweisen.

„Viele Menschen kommen mit klassischen Maßnahmen wie mehr Schlaf, Bewegung oder Vitaminen nicht weiter, weil der bioenergetische Aspekt fehlt“, erklärt die AkuRy GmbH. „Unsere Chips ersetzen keine medizinische Behandlung, sondern ergänzen sie auf einer ganzheitlichen Ebene. Sie geben dem Körper die Informationen, die er braucht, um seine eigenen Regulationsmechanismen wieder optimal zu nutzen.“

Die AkuRy Informations-Chips sind keine Medizinprodukte, sondern bioenergetische Informations-Träger. Sie dienen ausschließlich der ergänzenden Unterstützung des Wohlbefindens. Wer unter starken Symptomen leidet, sollte trotzdem einen Arzt oder Therapeuten konsultieren.

Mehr Informationen, den praktischen Produktfinder und alle Sets gibt es unter www.akuryprodukte.de. Dort kann man gezielt nach Symptomen suchen – und findet sofort den passenden Chip oder das ideale Set für den persönlichen Frühjahrsputz.

Frühling kann auch energiegeladen sein. Mit den AkuRy-Chips wird aus der typischen Frühjahrsmüdigkeit ein kraftvoller Neustart.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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