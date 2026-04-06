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Epstein-Barr-Virus (EBV): Der weit verbreitete „Kussvirus“, der oft unterschätzt wird

Wie AkuRy Informations-Chips die natürliche Immunregulation unterstützen

(lifePR) (Höchst i. Odw., )
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) ist eines der am weitesten verbreiteten Viren weltweit. Über 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung tragen das Virus lebenslang in sich, meist in latenter Form. Bekannt ist EBV vor allem als Auslöser des Pfeiffer’schen Drüsenfiebers (infektiöse Mononukleose), das mit Symptomen wie hohem Fieber, starken Halsschmerzen, geschwollenen Lymphknoten, Milz- und Leberschwellung sowie extremer Erschöpfung einhergeht.

Bei vielen Betroffenen bleibt das Virus jedoch nicht folgenlos. Nach der akuten Phase kann es zu einer Reaktivierung kommen – besonders bei Stress, Erschöpfung oder geschwächtem Immunsystem. Mögliche Folgen sind anhaltende Müdigkeit, Brain Fog, Muskelschmerzen, wiederkehrende Infekte oder ein Zusammenhang mit chronischen Erschöpfungszuständen (Chronic Fatigue Syndrome/ME/CFS) und bestimmten Autoimmunerkrankungen. Das Virus belastet das Immunsystem langfristig und kann die mitochondriale Energieproduktion beeinträchtigen.

Hier setzt der EBV – Epstein-Barr-Virus Informations-Chip der AkuRy GmbH an. Die kleinen, tragbaren Informations-Chips arbeiten nach dem Prinzip des bioenergetischen Informationsmanagements. Sie sind mit spezifischen Schwingungsformeln und Frequenzen informiert, die über Resonanz sanft auf den Organismus einwirken.

Der EBV-Chip ist gezielt darauf ausgerichtet, die immunologische Regulation bei infektiösen Prozessen im Zusammenhang mit dem Epstein-Barr-Virus zu unterstützen. Er fördert die harmonische Balance des Immunsystems, hilft dem Körper dabei, virale Belastungen bioenergetisch zu regulieren und unterstützt die natürliche Erholung und Vitalität. Viele Anwender berichten von spürbar mehr Energie, besserer Konzentration und einem insgesamt stabileren Wohlbefinden. Der Chip wird einfach am Körper getragen (z. B. in der Hosentasche, als Armband oder am Gürtel) und entfaltet seine Wirkung über lange Zeit, ohne nachzulassen.

„Der Epstein-Barr-Virus stellt für viele Menschen eine langfristige Herausforderung dar, besonders wenn es zu Reaktivierungen kommt“, erklärt das Team der AkuRy GmbH. „Unser EBV-Chip unterstützt den Organismus auf bioenergetischer Ebene dabei, seine ureigenen Regelmechanismen und das Immunsystem besser zu nutzen – sanft und nebenwirkungsfrei.

Wichtig ist jedoch: Die AkuRy Informations-Chips ersetzen weder einen Therapeuten noch einen Arzt, keine medizinische Diagnostik, keine Medikation und keine notwendige therapeutische oder ärztliche Behandlung. Sie dienen ausschließlich als ergänzende bioenergetische Unterstützung.

Der EBV-Chip eignet sich besonders gut als begleitende Maßnahme bei anhaltender Erschöpfung nach einer EBV-Infektion, bei wiederkehrenden Symptomen oder zur allgemeinen Stärkung des Immunsystems. Er kann einzeln oder in Kombination mit anderen AkuRy-Chips (z. B. für Immunsystem, Detox, Nebennieren oder Vitalität) verwendet werden.

In einer Zeit, in der postvirale Syndrome und chronische Erschöpfungszustände zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, bietet der EBV-Informations-Chip eine innovative, sanfte Möglichkeit, den Körper bei der natürlichen Regulation und Erholung zu begleiten.


 

AkuRy GmbH

Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald entwickelt seit Jahren hochwertige Informations-Chips auf Basis des bioenergetischen Informationsmanagements. Das Sortiment umfasst spezialisierte Chips für Themen wie Immunsystem, virale Belastungen, Hormonbalance, Herz-Kreislauf, Detox und viele weitere Bereiche. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und basieren auf jahrelanger Erfahrung mit Resonanz- und Frequenztechniken.

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

Weitere Informationen, den vollständigen Katalog und Therapeutenhinweise finden Sie unter: www.akuryprodukte.de

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