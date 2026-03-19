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AkuRy GmbH Zum Hartberg 20 64739 Höchst, Deutschland http://www.akury.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Wenner +49 6163 9439736
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Die Evolution des Denkens

AkuRy-Chips unterstützen Konzentration im digitalen Zeitalter

(lifePR) (Höchst im Odenwald, )
In einer Zeit permanenter digitaler Reize und ständiger Ablenkung avanciert anhaltende Konzentration zur vielleicht wertvollsten Ressource moderner Wissensarbeit. Die AkuRy GmbH stellt mit ihren bioenergetischen Informations-Chips eine innovative Möglichkeit vor, mentale Klarheit zu fördern und den sogenannten Flow-Zustand leichter erreichbar zu machen.

Fokus statt Dauerstress

Chronische Überforderung, Multitasking und elektromagnetische Belastungen beeinträchtigen bei vielen Menschen die Fähigkeit zu tiefem, anhaltendem Arbeiten. Statt allgemeiner Entspannungsmethoden setzt AkuRy auf gezielte bioenergetische Unterstützung. Der speziell entwickelte CON-Chip (Konzentration) richtet sich direkt an Themen wie mentale Präsenz, geistige Klarheit und Gedächtnisleistung – mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit auch über längere Zeiträume stabil zu halten.

Funktionsweise nach dem Resonanzprinzip

Die AkuRy-Chips arbeiten auf Basis des bioenergetischen Informationsmanagements. Sie dienen als Träger harmonisierender Resonanzmuster, die mit dem bioenergetischen System des Körpers in Wechselwirkung treten sollen. Ziel ist die Unterstützung der körpereigenen Balance und Regulation.
  • Der CON-Chip adressiert gezielt Gehirnfunktionen, Klarheit und kognitive Ausdauer.
  • Anwender berichten häufig von erhöhter Gelassenheit und besserer Fähigkeit, sich anspruchsvollen Aufgaben ruhig und nachhaltig zu widmen.
  • Ergänzend wirkt der eProtect-Chip darauf hin, technogene Belastungen (z. B. durch elektromagnetische Felder) zu mindern und so eine ruhigere Arbeitsgrundlage zu schaffen.
Messbare Ansätze und Nutzererfahrungen

Zur Überprüfung der Wirkung setzt AkuRy moderne Messmethoden ein. EEG-Untersuchungen haben bei Nutzung der Chips Veränderungen in der Gehirnaktivität gezeigt, die auf eine bioenergetische Beeinflussung hindeuten.

„Unsere Vision ist es, die verborgenen inneren Potenziale des Menschen wieder zugänglich zu machen“, erklärt das Team der AkuRy GmbH. „Der CON-Chip ist ein Werkzeug, das nicht nur Leistungsfähigkeit steigert, sondern vor allem zu mehr innerer Ruhe, geringerem Stress und insgesamt höherer Lebensqualität beitragen soll.“

Über die AkuRy GmbH

Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald gilt seit über 20 Jahren als Pionier im Bereich bioenergetischer Informations-Chips. Das Sortiment umfasst über 600 Varianten für nahezu alle Lebensbereiche – von Konzentrations- und Leistungsförderung über Stressmanagement bis hin zu Themen wie Entgiftung und Regeneration.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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