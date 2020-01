Pressemitteilung BoxID: 781032 (AkuRy GmbH)

Die AkuRy GmbH aus dem kleinen Örtchen Annelsbach im Odenwald geht mit gutem Beispiel voran

Spendenaktion win-win-win ein großer Erfolg für "Menschen in Not"

Die von Heiko Wenner ins Leben gerufene Aktion "win-win-win" war ein großer Erfolg.



Wenner, der Geschäftsführer und Inhaber der AkuRy GmbH hatte im November 2019 eine geniale Idee ins Leben gerufen. Anstatt der alljährlich wiederkehrenden Weihnachtsrabatte, rief er die



"win-win-win Spendenaktion" ins Leben.



Er beschloss vom 1.11.2019 bis 31.12.2019 3% vom Bruttowarenwert aller eingehenden Bestellungen als Spende für "Menschen in Not" abzugeben.



Jeder Kunde, der Waren im Wert von mehr als 50,00 € bestellte, erhielt als Dankeschön eine akury Energiekarte gratis dazu.

Zum 31.12.2019 konnte Wenner eine stattliche Summe von 984,30 € errechnen, die er auf 1.000,00 € aufrundete und noch am gleichen Tag an den Verein LichtBlick Seniorenhilfe e.V. überwies.



Warum nur zu Weihnachten?



Während des Überweisungsvorgangs wurde Heiko Wenner nachdenklich und er stellte sich die Frage, was wohl mit diesen Menschen nach den Weihnachtsaktionen geschieht? Kurzer Hand beschloss er, die Aktion einfach weiter laufen zu lassen.



Mit dieser einfachen und unkomplizierten Idee, möchte Wenner mit gutem Beispiel voran gehen und weitere Firmeninhaber dazu anregen, über eine win-win-win Aktion nachzudenken.

