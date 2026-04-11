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AkuRy GmbH Zum Hartberg 20 64739 Höchst, Deutschland http://www.akury.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Wenner +49 6103 570310
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Depression – wenn die Lebensfreude verloren geht

AkuRy Informations-Chips bieten sanfte bioenergetische Unterstützung

(lifePR) (Höchst im Odenwald, )
Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit. Millionen Menschen leiden unter anhaltender Traurigkeit, innerer Leere, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Die Ursachen sind vielfältig – Stress, Erschöpfung, emotionale Belastungen oder biochemische Ungleichgewichte können eine Rolle spielen. Während klassische Therapien und medizinische Behandlungen unverzichtbar sind, suchen viele Betroffene ergänzend nach sanften, nicht-invasiven Methoden, die den Heilungsprozess unterstützen und das Wohlbefinden stärken.

Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald bietet mit ihren Informations-Chips eine innovative Möglichkeit aus dem Bereich des Bioenergetischen Informationsmanagements. Der speziell entwickelte DEP-Chip (Depression) wurde konzipiert, um die Behandlung einer Depression bioenergetisch zu begleiten und zu unterstützen.

Wie funktionieren die AkuRy Informations-Chips?

Jede Zelle und jedes Organ besitzt ein individuelles Frequenzmuster. Bei psychischen Belastungen wie Depressionen können energetische Blockaden und Disharmonien im Energiesystem des Körpers entstehen. Die kleinen, handlichen AkuRy-Chips (ca. 20 × 20 mm) enthalten harmonisierende Resonanzinformationen. Über das Naturgesetz der Resonanz übertragen sie diese feinstofflichen Schwingungsmuster sanft auf den Organismus.

Der DEP-Chip soll dabei helfen:
  • Blockaden im energetischen Fluss zu lösen,
  • das emotionale Gleichgewicht zu fördern,
  • Antriebslosigkeit und innere Schwere zu mildern,
  • die Lebensfreude und mentale Stabilität zu stärken.
Die Chips werden einfach am Körper getragen – beispielsweise in der Hosentasche, am Gürtel oder in einer kleinen Tasche. Sie sind nicht-invasiv, enthalten keine Wirkstoffe und können langfristig (auch über viele Jahre) eingesetzt werden. Viele Anwender berichten von einer spürbaren Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens, mehr Energie und einer positiveren Grundstimmung.

„In Zeiten, in denen immer mehr Menschen unter psychischen Belastungen leiden, bieten unsere Informations-Chips eine wertvolle ergänzende Unterstützung. Sie arbeiten sanft auf energetischer Ebene und helfen dem Körper, wieder in seine natürliche Balance zu finden“, erklärt das Team der AkuRy GmbH.

Wichtiger Hinweis

Die AkuRy Informations-Chips ersetzen keine ärztliche oder therapeutische Behandlung. Sie sind als ergänzende Maßnahme zum bioenergetischen Wohlbefinden gedacht. Bei Verdacht auf eine Depression sollte immer ein Arzt oder Therapeut aufgesucht werden.

Weitere Informationen sowie den DEP-Chip und andere themenspezifische Chips (z. B. zu Stress, Burnout, Ängsten oder aktiver Hoffnung) finden Sie unter: www.akuryprodukte.de

Über die AkuRy GmbH Die AkuRy GmbH entwickelt seit über 20 Jahren Informations-Chips auf Basis des Bioenergetischen Informationsmanagements. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes energetisches System positiv zu beeinflussen und mehr Lebensqualität zu gewinnen – sanft, natürlich und ohne Nebenwirkungen.

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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