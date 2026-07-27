Das Phantomgeräusch im Kopf

Initiale, kurze Ohrgeräusche : Gelegentliches Pfeifen nach Stresssituationen oder lauten Ereignissen, das meist nach wenigen Stunden abklingt.

: Gelegentliches Pfeifen nach Stresssituationen oder lauten Ereignissen, das meist nach wenigen Stunden abklingt. Gesteigerte Geräuschempfindlichkeit (Hyperakusis) : Alltagsgeräusche wie klapperndes Geschirr oder Straßenlärm werden plötzlich als unangenehm oder schmerzhaft empfunden.

: Alltagsgeräusche wie klapperndes Geschirr oder Straßenlärm werden plötzlich als unangenehm oder schmerzhaft empfunden. Dumpfes Gefühl im Ohr : Das Gefühl, als sei das Ohr „verstopft“, oft in Verbindung mit leichten Hörverschlechterungen.

: Das Gefühl, als sei das Ohr „verstopft“, oft in Verbindung mit leichten Hörverschlechterungen. Begleitsymptome im Bewegungsapparat: Zähneknirschen in der Nacht, Muskelverspannungen im Nacken oder Spannungskopfschmerzen, die zeitgleich mit einer Intensivierung des Ohrgeräuschs auftreten.

Stressreduktion und Nervenberuhigung Die aufgespielten Frequenzen dienen als bioenergetische Impulsgeber und helfen dem überreizten Nervensystem, schneller in einen Entspannungszustand zu finden. Ein niedrigerer Stresspegel mindert nachweislich die subjektive Wahrnehmung und Lautstärke des Tinnitus und kann so den Leidensdruck spürbar senken. Unterstützung bei Entlastungs-Ritualen Die Chips lassen sich flexibel in den Alltag integrieren – direkt am Körper getragen, in Entspannungsphasen (etwa bei Meditation oder Yoga) auf Energiepunkte gelegt oder am Arbeitsplatz positioniert. Sie wirken als energetischer Katalysator und unterstützen die körpereigenen Selbstheilungskräfte. Individuelle Frequenzabstimmung Da jeder Tinnitus eine eigene Entstehungsgeschichte hat, bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Austestungen an. So können die passenden Schwingungsmuster für die jeweilige energetische Situation des Anwenders ermittelt werden.

Ein permanentes Pfeifen, Summen, Rauschen oder Brummen im Ohr, ohne dass eine äußere Schallquelle vorhanden ist: Millionen Menschen weltweit leiden unter Tinnitus. Die Belastung ist enorm und führt im Alltag häufig zu massiven Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und chronischem Stress. Während die klassische Schulmedizin vor allem auf Beratung und kognitive Verhaltenstherapie setzt, gewinnen komplementärmedizinische Ansätze zur Harmonisierung des Körpers zunehmend an Bedeutung. Innovative Technologien wie die bioenergetischen Informations-Chips der AkuRy GmbH greifen gezielt an der Stress- und Regulationsachse des Organismus an und helfen Betroffenen, mehr innere Ruhe zu finden.Die Entstehung eines Tinnitus ist komplex und wissenschaftlich noch nicht in allen Details entschlüsselt. In den meisten Fällen liegt die Ursache in einer fehlerhaften Schallverarbeitung im Innenohr oder in den nachfolgenden Nervenbahnen des Gehirns. Werden die empfindlichen Haarzellen im Innenohr durch Lärm – etwa bei Konzerten oder Knalltraumata – oder durch altersbedingten Verschleiß geschädigt, senden sie verminderte Signale an das Hörzentrum.Das Gehirn versucht, diesen Informationsverlust auszugleichen, indem es die neuronale Verstärkung in den betroffenen Frequenzbereichen hochregelt – vergleichbar mit einem Radio, das bei schlechtem Empfang lauter gedreht wird und dadurch ein Eigenrauschen erzeugt. Neben akuten Schallereignissen gelten auch chronischer Stress, Fehlstellungen im Zahn-Kiefer-Bereich (CMD) sowie Blockaden der Halswirbelsäule als wichtige Auslöser und Verstärker der Ohrgeräusche.Ein Tinnitus tritt selten isoliert auf. Häufig kündigt sich eine Überlastung des auditiven Systems oder des Nervensystems durch konkrete Signale an, die ernst genommen werden sollten:Verbleibt das Geräusch länger als drei Monate, spricht man von einem chronischen Tinnitus. In dieser Phase ist das Geräusch im Gehirn fest verankert. Therapien zielen deshalb vor allem darauf ab, die neuronale Bewertung des Tinnitus zu verändern und den damit verbundenen Stress zu reduzieren.Da Stress einer der größten Treiber für die Intensität von Tinnitus ist, rückt die Regulation des vegetativen Nervensystems zunehmend in den Fokus. Genau an dieser Schnittstelle setzt die AkuRy GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Heiko Wenner an.Die AkuRy-Chips basieren auf dem Prinzip der Bioresonanz und energetischen Informationsübertragung. Es handelt sich um speziell informierte Bio-Chips, die das körpereigene Energiefeld harmonisch unterstützen, energetische Blockaden lösen und die natürliche Balance des Organismus fördern sollen.Bei Tinnitus-Betroffenen wirken die Chips auf mehreren Ebenen:Die AkuRy-Chips verstehen sich als komplementäre, ganzheitliche Unterstützung zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens und zur Harmonisierung des Energiefeldes. Sie ersetzen keine medizinische Diagnose und keine notwendige Behandlung durch einen HNO-Arzt.Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald entwickelt innovative bioenergetische Informations-Chips für verschiedene Anwendungsbereiche der ganzheitlichen Gesunderhaltung, Entschleunigung und Resilienzförderung im modernen Alltag.