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DHEA – Das „Mutterhormon“ der Jugend

Warum der Spiegel mit dem Alter sinkt und wie AkuRy Informations-Chips die natürliche Balance unterstützen

(lifePR) (Höchst i. Odw., )
Dehydroepiandrosteron (DHEA) gilt als eines der wichtigsten Steroidhormone im menschlichen Körper. Es wird hauptsächlich in der Nebennierenrinde produziert und dient als Vorläufer (Prohormon) für zahlreiche andere Hormone, darunter Testosteron, Östrogen und andere Sexualhormone. Deshalb wird es oft als „Mutter aller Hormone“ oder „Hormon der Jugend“ bezeichnet.

DHEA spielt eine zentrale Rolle bei vielen Körperfunktionen: Es unterstützt das Immunsystem, wirkt antioxidativ und entzündungshemmend, beeinflusst den Zucker- und Fettstoffwechsel, fördert die Vitalität und trägt zur Stressresilienz bei. Besonders bekannt ist seine Funktion als Anti-Aging-Hormon – ein sinkender DHEA-Spiegel wird mit altersbedingten Vitalitätsstörungen, verminderter Libido, Erschöpfung, nachlassender Muskelkraft und einem schwächeren Immunsystem in Verbindung gebracht. Bereits ab dem 30. Lebensjahr nimmt die körpereigene Produktion kontinuierlich ab, bei vielen Menschen ist sie im höheren Alter nur noch ein Bruchteil des jugendlichen Ausgangswerts.

Hier setzt der DHEA-Informations-Chip der AkuRy GmbH an. Die kleinen, tragbaren Informations-Chips arbeiten nach dem Prinzip des bioenergetischen Informationsmanagements. Sie sind mit spezifischen Schwingungsformeln und Frequenzen informiert, die über Resonanz auf den Organismus einwirken.

Der DHEA-Chip unterstützt den Körper dabei, seine natürliche hormonelle Regulation zu optimieren. Er fördert die harmonische Balance im Hormonhaushalt, insbesondere die Funktionen des „Mutterhormons“ DHEA – von der Unterstützung der Nebennieren und der Stressverarbeitung über die Stärkung des Immunsystems bis hin zur Förderung von Vitalität und Wohlbefinden. Anwender berichten häufig von mehr Energie, besserer Stressresistenz und einem allgemeinen Gefühl von jugendlicher Vitalität. Der Chip wird einfach am Körper getragen (z. B. in der Hosentasche, als Armband oder am Gürtel) und entfaltet seine Wirkung über lange Zeit, ohne nachzulassen.

„DHEA ist ein Schlüsselhormon für Vitalität und Lebensqualität im Alter“, erklärt das Team der AkuRy GmbH. „Unser DHEA-Chip hilft dem Organismus auf bioenergetischer Ebene, seine ureigenen Regelmechanismen besser zu nutzen – sanft, nebenwirkungsfrei und ohne direkte Hormongabe.

Wichtig ist jedoch: Die AkuRy Informations-Chips ersetzen weder einen Therapeuten noch einen Arzt, keine medizinische Diagnostik, keine Medikation und keine notwendige therapeutische oder ärztliche Behandlung. Sie dienen ausschließlich als ergänzende bioenergetische Unterstützung.

Der DHEA-Chip eignet sich besonders gut als Ergänzung bei Themen wie Burnout, Erschöpfungszuständen, hormonellen Umstellungen (z. B. in den Wechseljahren), nachlassender Vitalität oder zur allgemeinen Unterstützung des Immun- und Hormonsystems. Er kann einzeln oder in Kombination mit anderen AkuRy-Chips (z. B. für Nebennieren, Cortisol oder Nervensystem) verwendet werden.

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen auf natürliche Wege zur Erhaltung von Vitalität und Lebensqualität setzen, bietet der DHEA-Informations-Chip eine innovative, sanfte Möglichkeit, den Körper in seiner hormonellen Balance zu unterstützen.

Über AkuRy Die AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald entwickelt seit Jahren hochwertige Informations-Chips auf Basis des bioenergetischen Informationsmanagements. Das Sortiment umfasst spezialisierte Chips für Themen wie Hormone, Nervensystem, Immunsystem, Herz-Kreislauf, Detox und viele weitere Bereiche. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und basieren auf jahrelanger Erfahrung mit Resonanz- und Frequenztechniken.

Weitere Informationen, den vollständigen Katalog und Therapeutenhinweise finden Sie unter: www.akuryprodukte.de

 

AkuRy GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im In- und Ausland von Produkten, die geeignet sind, biologische Systeme vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen und die Immunabwehr beim Menschen zu stärken

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