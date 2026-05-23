AkuRy Informations-Chips für den Alltag: Schützen Sie sich vor Elektrosmog
Innovative bioenergetische Lösung aus dem Odenwald bietet Schutz vor elektromagnetischer Strahlung im digitalen Alltag
Die kleinen, flachen Chips (ca. 2 × 2 cm) funktionieren nach dem Prinzip des Bioenergetischen Informationsmanagements. Sie enthalten spezifische Resonanzmuster, die über feinstoffliche Informationsübertragung mit dem menschlichen Energiefeld interagieren. Im Gegensatz zu klassischen Abschirmprodukten blockieren sie die Strahlung nicht, sondern harmonisieren deren Einfluss auf den Organismus. Der eProtect-Chip kann direkt auf elektronische Geräte (z. B. im Handygehäuse) oder nah am Körper getragen werden. Laut Hersteller bleibt die Wirkung dauerhaft erhalten – auch nach 13 Jahren und unter starker Belastung.
Messbare Effekte und wissenschaftliche Hinweise
Die Wirksamkeit der AkuRy-Chips soll durch verschiedene Messmethoden belegt sein. Eine EEG-Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz habe Veränderungen in der neuronalen Aktivität unter Mobilfunkbelastung dokumentiert. Weitere Untersuchungen mit HRV (Herzratenvariabilität) und Wärmebildkameras zeigten eine Senkung der Gehirnaktivität, verbesserte Schlafqualität und Unterstützung der Regeneration. Zu den Zielen des eProtect-Chips gehören außerdem der Schutz vor elektromagnetischer Strahlung und eine Verschiebung des pH-Wertes ins basische Milieu.
„Viele Menschen spüren die ständige Erreichbarkeit und die Flut digitaler Reize als Belastung für Nerven- und Energiesystem“, erklärt die AkuRy GmbH. Die Chips seien keine Hardware-Produkte im klassischen Sinne, sondern bioenergetische Regulatoren, die das menschliche Energiefeld widerstandsfähiger gegenüber modernen Frequenzen machen. Das Sortiment umfasst über 600 Varianten – von allgemeinem Strahlenschutz bis hin zu themenspezifischen Chips für Immunsystem, Psyche oder Entgiftung.
Wichtiger Hinweis
Die AkuRy Informations-Chips ersetzen keine medizinische Diagnose, ärztliche Behandlung oder Therapie. Sie dienen ausschließlich der Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens und der bioenergetischen Balance. Bei gesundheitlichen Beschwerden, Symptomen oder Erkrankungen ist in jedem Fall eine ärztliche Abklärung und Behandlung einzuholen. Die Produkte stellen keine Heilmittel dar und sind kein Ersatz für eine professionelle medizinische Versorgung.
Einfache Anwendung im Alltag
Die Anwendung ist denkbar einfach: Der Chip wird mit Klebestreifen im Gerät fixiert oder nah am Körper getragen (z. B. in der Hosentasche). Er ist für die ganze Familie geeignet, nicht personenbezogen und verbraucht sich nicht.
In Zeiten von 5G-Ausbau, Smart Homes und zunehmender Digitalisierung bieten die AkuRy Informations-Chips eine praktische Möglichkeit, den Alltag entspannter zu gestalten. Ob beim Telefonieren, Arbeiten am Computer oder Schlafen in der Nähe von WLAN – viele Nutzer berichten von einem spürbar ruhigeren Empfinden.
Weitere Informationen und das gesamte Sortiment finden Sie auf der Website der AkuRy GmbH unter www.akuryprodukte.de.
Über AkuRy GmbH Die AkuRy GmbH mit Sitz in Höchst im Odenwald entwickelt seit über 20 Jahren Produkte auf Basis bioenergetischer Konzepte. Ziel ist der Schutz biologischer Systeme vor negativen Umwelteinflüssen und die Stärkung des allgemeinen Wohlbefindens. Die Chips werden weltweit vertrieben und ergänzen schulmedizinische Ansätze durch informationsbasierte Methoden.