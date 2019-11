Pressemitteilung BoxID: 775334 (AkuRy GmbH)

AkuRy GmbH aus Höchst im Odenwald hilft Menschen in Not

Eine geniale Idee "Die akury win-win-win-Aktion"

Heiko Wenner, der Gründer und Geschäftsführer der AkuRy GmbH hat eine geniale Idee, "Menschen in Not" zu helfen.



Wie? Er gibt vom 1.11.2019 bis 31.12.2019 3% vom Bruttowarenwert aller eingehenden Bestellungen als Spende für Menschen in Not ab.



Jeder Kunde, der Waren im Wert von mehr als 50,00 € bestellt, erhält als Dankeschön eine akury Energiekarte gratis dazu.



Die Spende wird er persönlich an eine oder mehrere in Not befindlichen Menschen übergeben und nach Ablauf der Aktion darüber berichten.



Mit dieser einfachen und unkomplizierten Idee, möchte er auch weitere Firmeninhaber dazu anregen, über eine win-win-win Aktion nachzudenken.

