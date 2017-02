Fachlich korrekte Solaranlagenplanung in nur 3 Minuten

Bei der Auslegung einer optimal funktionierenden Solaranlage ist viel Wissen und Erfahrung mit den Produkten erforderlich. Oft müssen die Produktdaten zu den einzelnen Komponenten erst zusammengetragen und dann auf Ihre Kompatibilität geprüft werden.Der brandenburgische Voll-Vakuumröhrenkollektor Hersteller AkoTec, bringt hierfür ein einfaches und vor allem praktisches Werkzeug zur Auslegung von AkoTec Solaranlagen auf den Markt - der easy-Anlagenplaner.In der Software wurden über 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Anlagenplanung zusammengefasst. Sie ermöglicht in kürzester Zeit, mit wenigen Eingaben die technische Auslegung und die Auswahl aller notwendigen Komponenten für eine Solaranlage.So werden die erforderlichen Rohrdurchmesser bei unterschiedlichen Rohrmaterialien, die in der Rohrdatenbank der Software hinterlegt sind, automatisch ausgewählt und angezeigt. Wahlweise kann man die Rohrdimension auch vorgeben. Das ist hilfreich wenn z.B. die Steigestränge schon beim Bau des Gebäudes installiert wurden und die Solaranlage nachträglich hinzukommt. Als Ergebnis der Rohrnetzberechnung wählt das Programm aus dem Pumpenkatalog die richtige Pumpe aus. Vorschalt- und Ausdehnungsgefäß werden ebenso dimensioniert und mit entsprechenden Einstelldrücken berechnet.Die Ergebnisse können gespeichert, ausgedruckt oder als PDF Datei per Email an den Monteur gesendet werden. Somit hat der Monteur alle wichtigen Anlagendaten vor Ort auf der Baustelle und kann erneut einen Blick auf die Planung werfen.Im Ausdruck sind die für den Monteur wichtigen Daten wie einzustellender Vordruck des MAG und einzustellender Betriebsdruck der Anlage aufgelistet. Auch der notwendige Volumenstrom wird anhand der Kollektorfelddaten berechnet. Die Software prüft die Plausibilität aller Eingaben und informiert den Benutzer über mögliche Fehleingaben. Auch wenn ein anderer AkoTec Solarkollektor für die Anwendung besser geeignet ist erfolgt ein Hinweis durch die Software.Das Programm kann erstmals auf der ISH in Frankfurt vom 14.03. - 18.03.2017 in Halle 9.1 am AkoTec Stand G12 ausprobiert werden und ist als ab dann auch kostenloser Download unter www.akotec.eu erhältlich.