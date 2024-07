Eröffnung des Learn2learn-Onlinehotels

Das Learn2learn-Onlinehotel hat seine virtuellen Türen geöffnet und begrüßt bereits über 1200 Gäste. Dieses innovative Onlinehotel bietet eine einzigartige Plattform für Lernbegeisterte und Experten aus aller Welt, um Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und gemeinsam zu wachsen.Mit großer Vorfreude blicken wir auf den, der vom 23. September bis 6. Oktober im digitalen Kongress-Saal unseres Hotels stattfinden wird. Der Kongress verspricht, ein herausragendes Event zu werden, das Teilnehmern die Möglichkeit bietet, von führenden Köpfen der Branche zu lernen und an inspirierenden Diskussionen teilzunehmen.„Unser Ziel ist es, bis zum Beginn des Kongresses 10.000 Gäste im Learn2learn-Onlinehotel zu begrüßen“, sagt Jens Voigt, Gründer der Akademie für Lernmethoden und nun auch Hoteldirektor. „Wir sind begeistert von dem bisherigen Zulauf und der positiven Resonanz. Dies zeigt uns, dass der Bedarf an hochwertigen Online-Lernangeboten und interaktiven Plattformen enorm ist.“Das Learn2learn-Onlinehotel bietet schon jetzt eine Vielzahl von Räumen und Ressourcen, die auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind. Von interaktiven Workshops und Seminaren über Networking-Lounges, Tutorials, Anregungen bis hin zu speziellen Lernpfaden – das Angebot ist vielfältig und darauf ausgelegt, Neugierde zu entfachen, das Gehirn zu trainieren und Lust aufs Lernen zu machen. So macht Lernen Spaß, auch in den Ferien.„Der Learn2learn-Onlinekongress ist das Highlight unserer Plattform und wir freuen uns darauf, die Teilnehmer mit spannenden Themen, hochkarätigen Referenten und innovativen Formaten zu begeistern“, fügt Jens Voigt hinzu. „Wir laden alle ein, sich kostenlos anzumelden und Teil dieser einzigartigen Lernerfahrung zu werden.“Interessierte können sich ab sofort auf der Webseite des Learn2learn-Onlinehotels registrieren und Teil dieser wachsenden Gemeinschaft werden. Weitere Informationen zum Kongressprogramm und den Referenten finden Sie ebenfalls online.Jens Voigt, Inhaber der Akademie für Lernmethodeninfo@akademie-fuer-lernmethoden.de03361 3754700 bzw. 0179 1494724