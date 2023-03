Sportliches Ferienangebot in Brühl

Die Akademie für Fußballkunst bietet in diesem Jahr je 9 Fußball- und Sportferiencamps an, die in den Oster-, Sommer- und Herbstferien stattfinden. In den Fußballcamps erhalten die teilnehmenden Kinder täglich mehrere innovative Trainingseinheiten, in denen sie ihre fußballerischen Qualitäten verfeinern und ihren Spaß am Spiel ausleben können.In diesem Jahr wird der Fokus noch mehr auf Spielformen gerichtet, um die Spielintelligenz der Teilnehmenden zu fördern. Dabei soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Getreu dem Vereinsmotto: Mit Spaß zum Erfolg.Letzteres gilt ebenfalls für die Sportcamps. Dort werden in der jeweiligen Programmwoche verschiedene Sportarten ausprobiert und den Kindern näher gebracht. Das Angebot reicht von Ballsportarten wie Fußball, Volleyball und Badminton bis hin zu Aktivitäten auf dem Wasser wie beispielsweise Wasserski oder SUP. Auch ein Besuch im Brühler Kletterwald ist Bestandteil dieser sportlichen Woche.Viele weitere Informationen zu den Feriencamps in Brühl erhalten Sie auf der Webseite der Akademie für Fußballkunst ( https://www.fussballkunst.com/feriencamps/ ). Dort finden Sie des weiteren Angebote an anderen Orten, z.B. die Feriencamps an der Lübecker Bucht im Sommer.Info: Bei Teilnahme an unseren Camps werden für Kinder, deren Eltern Sozialleistungen (SGB II-, SGB XII- oder Wohngeld) beziehen, die Kindergeldzuschlag oder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten sowie Inhaber/innen des Brühl-Passes die Camps bei einem entsprechenden Nachweis rabattiert oder unentgeltlich angeboten.