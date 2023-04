Feriencamps ein voller Erfolg

Die Osterferien des Jahres 2023 sind vorbei und damit auch die Feriencamps der Akademie für Fußballkunst. So gab es in der ersten Ferienwoche (03.April-06.April) an dem Standort Brühl-Vochem je ein Fußballcamp und ein Sportcamp. Während die Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren bei dem Sportcamp Aktivitäten wie Klettern, Kanu fahren oder Tischtennis spielen nachgingen, wurden die Spieler des Fußballcamps von den Trainern durch innovative Übungen geleitet und konnten durch ihre fußballerischen Qualitäten überzeugen. Die Trainingseinheiten konnten dabei stets den Spaß und das Streben nach Verbesserung vereinen. Getreu unserem Motto: Mit Spaß zum Erfolg.Ein weiters Fußballcamp fand zeitgleich bei dem SV Rot-Weiß Hütte statt.Die anschließende Woche bot ebenfalls je ein Fußball- und ein Sportcamp in Brühl-Vochem und zusätzlich ein Fußballcamp in Kürten.Erstmals wurde dort auf dem Platz des Vereins DJK Montania Kürten ein Feriencamp der Akademie für Fußballkunst veranstaltet. Dem Status als Debüt zum Trotz konnten 40 motivierte Kinder begeistert werden, welche an vier Tagen (10.April bis 14.April) eine umfangreiche Betreuung und ein abwechslungsreiches Training genießen konnten, sodass schlussendlich alle Beteiligten ein positives Fazit ziehen konnten und die Kinder sich mit einem Lachen im Gesicht aus der Trainingswoche verabschiedeten.Auf den Social-Media-Kanälen der Akademie für Fußballkunst finden sich laufend Eindrücke von den Camps in Form von Fotos und Videos.Weiter geht es am 26.06. wenn die Sommerferien in NRW beginnen und die ersten Camps starten. Denn nach den Feriencamps ist vor den Feriencamps. So wird es Fußballcamps in Brühl, Erftstadt, Köln-Porz, Kürten, Thier sowie an der Lübecker Bucht geben. Auch Sportcamps werden in Brühl und an der Lübecker Bucht angeboten werden.Alle Infos, auch zu den Veranstaltungstagen, können Sie der Internetseite der Akademie für Fußballkunst entnehmen ( https://www.fussballkunst.com/feriencamps/ ).